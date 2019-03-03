وسط ظروف استثنائية وحالة الطوارئ ..الشهادة السودانية انطلقت في جميع الولايات..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وسط إجراءات أمنية مشددة وظروف استثنائية تمر بها بالبلاد انطلقت أمس بجميع ولايات السودان امتحانات الشهادة الثانوية ، وشهد اليوم أول هدوء الأوضاع، وفي ولاية الخرطوم قرع الجرس والي الولاية الفريق “هاشم عثمان الحسين” يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم د. “الطاهر حسن الطاهر” ومدير التعليم بالولاية “عبد الله نصر”.

وأكد د. “الطاهر” أن الامتحانات بدأت بصورة سلسلة محيياً جهود المعلمين في كافة مراحلها ، مطمئناً الطلاب وأسرهم بأن ليس هناك ما يدعو للقلق والخوف وعليهم عدم الالتفات للشائعات والتركيز في الامتحان ، وأوضح “الطاهر” أن امتحانات الشهادة الثانوية عمل كبير وقومي يسير في جميع مراحله تحت إشراف لجان تضم إلى جانب وزارة التربية وزارة الداخلية والمالية ومفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات والأجهزة الأمنية، ،مشيراً إلى أن الشهادة السودانية أصبحت رمز عزة وفخر ورضاء واستحسان كثير من الدول منوهاً إلى جلوس ستة آلاف طالب من دول مختلفة، ،مشيراً إلى وجود (13) مركزاً خارجياً، مؤكداً على السعي إلى تطويرها والحفاظ علي مكانتها وسمعتها.

وأكد د. “الطاهر حسن الطاهر” وكيل وزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا ورئيس اللجنة الفنية لامتحانات السودان أن الامتحانات بدأت في جميع المراكز داخل وخارج السودان في جو صحي ومعافى ومستقر، موضحاً جلوس (533)ألفاً و(134) طالباً وطالبة في مادة التربية الإسلامية أمس بينما جلس لامتحان مادة التربية المسيحية (6179 ) طالباً وطالبة.

(237) نزيلاً ونزيلة يجلسون بالسجون

أكد الفريق شرطة (حقوقي) “حاتم النور عبد القادر” مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح جاهزية إدارته لتوفير وتهيئة البيئة الصالحة للنزلاء الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية التي انطلقت أمس ،مشيراً إلى هدوء الأحوال بجميع المراكز بسجون البلاد بعد أن جلس أمس عدد (237) نزيلاً ونزيلة لأداء الامتحانات بجميع الدور الإصلاحية بالبلاد، وأشاد بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بعد أن تم توفير كافة معينات العمل الفنية من مناهج وأساتذة .

جاء ذلك لدى تفقده أمس مدرسة مدينة الهدى الإصلاحية بمدينة الهدى الإصلاحية مركز رقم (548) والذي ضم عدد (84) نزيلاً جلسوا للامتحانات، مؤكداً استمرار جهود إدارته في ترقية وتطوير البرامج الإصلاحية الثقافية والرياضية والاجتماعية إضافة إلى برامج الدينية في الدعوة وحفظ القرآن الكريم .

وجدد اللواء شرطة “الكامل الجيلانى أبوشامة” مدير مدينة الهدى الإصلاحية الحرص على توفير كافة متطلبات النزلاء الممتحنين لهذا العام حتى يحققوا نتائج طيبة تؤهلهم للالتحاق بالجامعات السودانية ومن ثم يصبحوا مواطنين فاعلين وصالحين في المجتمع، مشيداً بتعاون أسرة التعليم بمحلية أمبدة في التعاون مع المدينة في تهيئة المركز .

ومن جانبه أوضح اللواء شرطة “حسن عبد القادر كمبال” مدير السجن الاتحادي كوبر أن عدد (37) نزيلاً جلسوا لأداء امتحانات الشهادة السودانية بعد أن اكتملت كافة الترتيبات بتنسيق وتعاون بين إدارة السجن الاتحادي وإدارة التعليم بمحلية بحري .

فيما أشار العقيد شرطة “سلوى أحمد يوسف” مدير دار الفتيان إلى جلوس عدد (21) نزيلاً ونزيلة بعد أن تم توفير كافة مطلوباتهم الفنية .

مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح وقف أمس على سير امتحانات الشهادة السودانية بكل من مدينة الهدى الإصلاحية غرب أم درمان إضافة إلى السجن الاتحادي بكوبر ودار الفتيان بالخرطوم بحري واطمأن على اكتمال كافة الترتيبات ووجه بسرعة معالجة أي إشكالات قد تحدث .

نحو (40) ألف طالب يجلسون للامتحان بشمال دارفور

قرع والي الولاية الفريق ركن “النعيم خضر مرسال” الجرس بمدرسة الفاشر الجنوبية الثانوية النموذجية بنين إيذاناً بانطلاقة الامتحانات الشهادة الثانوية للعام 2019م بحضور وزير التربية والتوجيه ورئيس المجلس التشريعي ولجنة أمن الولاية، وعدد من القيادات التعليمية والطلابية والمرأة والشباب، وتفقد الوالي مدرستي الفاشر النموذجية بنات وطيبة الثانوية بنات وأشار في حديثه لوسائل الإعلام أن العام الدراسي مر بسلام والامتحانات سارت في يومها الأول بكل سلاسة مطمئناً أولياء الأمور ومواطني الولاية بتوفير كل ما يلزم لأداء الامتحانات، داعياً الطلاب بالاجتهاد والانضباط والمثابرة لزيادة التحصيل الأكاديمي .

و أكد الأستاذ “عبدالله موسى فضه” وزير التربية والتوجيه دعمه وسنده لطلاب الولاية الممتحنين، مبيناً أن جملة الطلاب الممتحنين لهذا العام بلغ (39660) طالب وطالبة في (220) مركزاً ،مشيراً إلى فتح مراكز جديدة لأول مرة بلغت تسعة عشر مركزاً وعزا ذلك إلى الاستقرار الأمني الذي شهدته الولاية متمنياً للطلاب التوفيق.

الامتحانات في نهر النيل

وفي ولاية نهر النيل قرع الفريق الركن “الطيب المصباح عثمان” والي ولاية نهر النيل الجرس في مدرسة عطبرة الثانوية الحكومية بنين إيذاناً ببداية الامتحانات بعموم محليات الولاية وذلك بحضور عددٍ من القيادات التنفيذية والتشريعية والأمنية والشرطية والعدلية وقيادات التعليم واتحاد طلاب الولاية، وأشار والي نهر النيل إلى أن الامتحانات تمثل مرحلة حصاد وثمرة جهدٍ متصل لكل الفعاليات الرسمية والشعبية ، وحيا في هذا الصدد جهود وزارة التربية والإدارات التعليمية والمعلمين والمعلمات على امتداد الولاية، كما حيا الدور الكبير للأسر الكريمة التي عملت على رعاية وإعداد الطلاب لهذه المرحلة الهامة في مسيرة التعليم ، وأكد ثقته بأن تمضي الامتحانات بولاية نهر النيل وفق ما هو مخططٌ لها ، وثمن والي نهر الدور الكبير للأجهزة الأمنية والشرطية في تأمين الامتحانات بمرحلتي الأساس والثانوي ، ودعا الطلاب والطالبات للانصراف نحو التحصيل والنجاح ، وعبر والي نهر النيل عن فخره واعتزازه بالنجاحات التي حققتها الولاية العام السابق في امتحانات شهادتي الأساس والثانوي وأعرب عن أمنياته في أن تتواصل النجاحات هذا العام.

وأكد الدكتور “عبد الرحمن خير الله بحر” رئيس دائرة التربية بولاية نهر النيل أن الامتحانات بدأت بعد أن شهد العام الدراسي استقراراً تاماً رغم الظروف التي أحاطت به وحيا رئيس دائرة التربية المعلمين والمعلمين الذين قدموا الجهد في سبيل تغطية المقررات والقيام بالأعمال الفنية المتعلقة بالامتحانات التجريبية ومعسكرات التفوق والتميز. وتناول دكتور “بحر” المعاني والدلالات لاختيار مدرسة عطبرة الثانوية الحكومية بنين لقرع الجرس تقديراً لمسيرتها المتميزة في تخريج العديد من القيادات في المجالات المختلفة إضافة إلى أنها أصبحت الآن تضم كل المتميزين من الطلاب بالولاية وذلك تأكيداً لسياسة الوزارة الرامية لإعادة المدرسة لسيرتها أولى.

وأكد دكتور “بحر” جاهزية كل مراكز الامتحانات بالولاية لاستقبال الطلاب الممتحنين، وحيا بالتقدير الدور الفاعل للأجهزة الأمنية والشرطية في تأمين مراكز الامتحانات بالولاية، وتمنى للطلاب والطالبات التوفيق والسداد وإحراز النتائج المشرفة.

هذا وقد تفقد الدكتور “عبد الرحمن خير الله بحر” رئيس دائرة التربية بولاية نهر النيل ودكتور “العوض فضل الله” رئيس دائرة الصحة بالولاية والأستاذ “بابكر الدرملي” رئيس لجنة التعليم بمجلس الولاية التشريعي والأستاذ “الجزولي خليفة” مدير المرحلة الثانوية بالولاية والأستاذ “جعفر إبريس” مدير المرحلة الثانوية بمحلية عطبرة “علي مدني” رئيس اتحاد طلاب ولاية نهر النيل، وعدد من القيادات تفقدوا عدداً من مراكز الامتحانات بمدينة عطبرة وبمنطقة المقرن بمحلية الدامر. وكان لحضور دكتور “العوض فضل الله” رئيس دائرة الصحة بالولاية الأثر الفاعل في الإشراف المباشر على الحالات الصحية لبعض الطلاب والطالبات والتوجيه بتوفير العناية التامة لهم لأداء الامتحانات بالصورة المطلوبة.

هذا ونشير إلى أن عدد الجالسين لامتحانات الشهادة الثانوية بولاية نهر النيل هذا العام بلغ (17274) طالباً وطالبة موزعين على (180) مركزاً على مستوى محليات الولاية.

الامتحانات في البحر الأحمر

في ولاية البحر الأحمر قرع والي ولاية البحر الأحمر اللواء ركن “مصطفى محمد نور محمود” جرس انطلاقة الامتحانات في مدينة بورتسودان بمدرسة سعدابي الثانوية للبنات صباح أمس (السبت) .

و أكدت مديرة المرحلة الثانوية بولاية البحر الأستاذة “أميرة عبد اللطيف” أن عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام بالولاية (11670) طالب وطالبة منهم (5528) طالباً (6142) طالبة .

وقالت أستاذة “أميرة عبد اللطيف” أن عدد الممتحنين من مركز الإصلاح ثمانية طلاب من نزلاء السجن الاتحادي ببورتسودان وان عدد الممتحنين من الصم والبكم عشرة طلاب .

وأشارت مدير المرحلة الثانوية إلى أن عدد المراكز (92) مركزاً منهم (62) مركزً ببورتسودان و (30) مركزا بالمحليات الأخرى.