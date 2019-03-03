الهلال في اشرس نزال اليوم امام زيسكو الزامبي.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪ مبومبو يعود ويلهب حماس زملائه ويقود التشجيع

▪ صانع هدف الشغيل خارج الحسابات واطهر من البداية مجددا

▪ اكبر تحدي للكوكي في مواجهة الجماهير الزرقاء

▪ هدف الشغيل يستحق ان يكون الاجمل في الجولة الثالثة

▪ جمال سالم عودنا الحفاظ على شباكه نظيفة بالجوهرة الزرقاء

▪ الكوكي حائر في معالجات خط الدفاع بعد عودة إيمانويل

▪ مدرب الهلال واثق من الفوز ويقدم المبررات للنتائج السالبة فيما سبق!!

▪ صراع الممتاز يلتهب لدخول النخبة وتحاشي الهبوط والتبلدي في موقف حرج

▪ النجم الساحلي يقفل ملف المريخ ويركز على الكونفدرالية

▪ المطلوب مريخ “مختلف” لتجاوز النجم الساحلي في لقاء الحسم

▪ شبح فلافيو يطارد الزمالك في الكونفدرالية ولقاء الفرصة الاخيرة

▪ مدرب المنتخب الاولمبي يصر على مهاجم الهلال لرحلة القاهرة

▪ الصدامات متواصلة في الممتاز الانجليزي وصراع الصدارة والمربع الذهب

▪ تنطلق اليوم واحدة من اهم الجولات في الكونفدرالية على نطاق المجموعة الثالثة يهمنا الهلال الذي سيواجه على ملعبه زيسكو الزامبي مساء اليوم

▪المباراة الثانية له على ملعبه بعد ان حسم الاشانتي بهدف ،

▪والمباراة للهلال طريق لاتجاه واحد الفوز ولا شيء غيره حتى تكون لنقطة زامبيا قيمة وطعم ،

▪والفريق الزامبي خطير وعنيد ومتحدي ولابد من وقفة جماهيرية كبرى ومؤثرة في هذه المباراة

▪ولابد من ان نشاهد توجيهات الكوكي للاعبين في ارض الواقع تركيز وعدم ارتكاب اخطاء والاستفادة من الفرص والحد من خطورة زيسكو والمتمثلة في اللاعبين اصحاب الأرقام ٧ و٨ و٢٥ تحديدا ،

▪ منذ عودته من زامبيا كثف الهلال من تمارينه وانتظم في معسكرة وأظهر حماس على كافة القطاعات لاعبين وفنيين وإدارة وجماهير قبل ملحمة اليوم الاحد الحاسمة بالجوهرة الزرقاء،

▪حاسمة تحديدا مع زيسكو بعد ان عطله الهلال على ارضه بالتعادل

▪وزيسكو يعتبر اكبر الخاسرين حتى الان بحكم انه لعب جولتين على ملعبه وفقد من خلالهما اغلى نقطتين ،

▪وتعتبر مباراة اليوم بالنسبة له طريق لاتجاه واحد ، لابد من كسبها او تعطيل الهلال حتى يعود له الامل من جديد ، واي خسارة معناه فقدان فرص التأهل بنسبة كبيرة في ظل الصراع المحتدم في المجموعة والمنافسة الشرسة من بقية الفرق ،

▪ومن حق بعثة زيسكو ان تطلق التصريحات والتحديات للهلال فانه ليس لديها ما تخسره وبالتالي ستلعب مباراة مفتوحة وتستغل طريقة الهلال وصرحوا بذلك وان الهلال لا يمكن ان يدافع على ملعبه وانهم سيستغلون الوضع ويصلون لشباكه ، بمعنى ان الطريقة الدفاعية التى اتبعها الكوكي هناك اثرت على اداء فريقهم ،

▪ الكوكي سيكون امام اكبر التحديات على ملعبه اليوم وهو الذي فقد الكثير من المباريات والنقاط فيما مضى ، والمطلوب ازالة هذه العقدة وللابد ، وان كان الكوكي من خلال المؤتمر الصحفي قد عزى ذلك للحكام خاصة امام النجم والمريخ وان الكاف أوقف الحكام ،

▪الكوكي لا خوف له من حراسة المرمى التى يقف فيها بتميز الحارس جمال سالم ، ومعروف عنه على الارض الخروج بشباك نظيفة ونتوقع ذلك ،

▪وتبقى خيارات الكوكي في الدفاع ، بعد إصابة السمؤال يصبح اطهر الطاهر جاهزا للمشاركة وهو بالمناسبة من خيارات وأوراق المدرب منذ فترته التدريبية السابقة ،

▪ مصير السمؤال صانع هدف الشغيل في لقاء ندولا وعدم مشاركته حسم بالامس وعدم تمكن اللاعب من المشاركة في المران

▪ عودة إيمانويل ستلخبط حسابات الكوكي ، هل يشركه من البداية ويعيد بوبا لقلب الدفاع الأيسر ويشرك فارس من البداية والأدوار الهجومية المطلوبة للمباراة في إشارة للعودة للتشكيلة الزعفورية ، ام يواصل في تشكيلته بمشاركة عمار الدمازين وتحويل عبداللطيف بويا للطرف الشمال او ركنه في الدكة ،

▪وهناك احتمال ابعاد حسين الجريف لصالح إيمانويل ،

▪ خط الوسط الهلالي ثابت من خلال العناصر الجاهزة والكثير من الخيارات في وجود ديارا والشغيل وابوعاقلة وشيبوب وبشة الصغير ومؤمن ،

▪وفي الهجوم التركيز على وليد الشعلة ومحمد موسى الضي ويبقى تركيز المدرب وتجهيز ولاء الدين لهذه المباراة كأبرز البدلاء مع جيوفاني وقد يعود المدرب لشلش والذي كان قد أبعده حتى من بدلاء لقاء ندولا مع زيسكو ،

▪فرصة الكوكي مع ولاء الدين في هذه المباراة لان مدرب المنتخب الاولمبي يريده لمعسكر القاهرة ولقاء كينيا وبالتالي لن يكون ضمن خيارات مباراة الاشانتي في كوماسي ،

▪مدرب المنتخب ابعد موفق للإصابة ولم يختار مؤمن وابعد الشعلة من اجل الهلال ،

▪ عاد بالسرعة المطلوبة محترف الهلال مبومبو من بلاده وشارك مع زملائه رغم الإيقاف في مناورة الامس وبث الحماس في زملائه ،ووجد اهتمام من الجهاز الفني والجانب الاداري وحتى المشجعين

▪وطالبوا به ان يكون مع المشجعين دعما للاعبين والمشجعين على حد سواء لزملائه حتى يتخطى الفريق نظيره الزامبي ،

▪ وجد نجم الهلال الشغيل استقبال خاص من جماهير الهلال وسعد الكثيرون وعبروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الهدف الرائع الذي سجله في زيسكو وجعل الكاف يختاره من بين افضل خمسة اهداف

▪والحق يقال ان هدف الشغيل يستحق ان يكون اجمل هدف من بين الأهداف الخمسة كونه اولا خارج الارض وثانيا ان الشغيل نفسه قاد الهجمة وصنع الهدف ، وكذلك عدد التمريرات قبل التسجيل ، والتسديد المباشر للكرة على الطائر وهي متحركة ،

▪ومعظم الأهداف الاخرى عادية وبعضها من كرات ثابتة مثل هدف الاشانتي في نكانا ، وأقرب هدف اليه قد يكون هدف بيترو اتلتيكو الانجولي في شباك الزمالك ،

▪نتمنى ان نشاهد في هذه المباراة المزيد من الأهداف الجميلة والرائعة من لاعبي الهلال .

لحن الختام

▪ لا يزال المريخاب يتحدثون بشيء من الإعجاب عن مباراتهم مع النجم الساحلي والتى خسروها بهدف على انها نتيجة طيبة ومرضية كما قال مدربهم الزلفاني،

▪النجم الساحلي وبعد نهاية المباراة طوى هذا الملف والمتبقي له ما يقارب الشهر وفتح ملف الكونفدرالية ومباراته المرتقبة اليوم الاحد في الادغال الافريقية مع الرينجرز النيجيري وهي مباراة حاسمة ومصيرية في ظل الصراع وما فقده النجم من نقاط كما ان وضعه وترتيبه يحتاج لجهد الكبير وكذلك ما يلي هذه المباراة ،

▪والنجم من خلال هذه البطولة يريد تجهيز عدد من نجومه الكبار الذين لم يشاركوا ضد المريخ بسبب الاصابة وعدم الجاهزية وغيرها من قرارات تأديبية ،

▪من حق المريخ ان يفرح للنتيجة فهي مكسب في ظل سيطرة واستحواذ على الكرة للخصم وصلت الى ٧٧ ٪ مع فرص مهولة أهدرت ،

▪ويومها المريخ دافع ودافع ودافع لا اكثر ولا اقل ،ومع الدفاع لم يظهر حتى بمستواه المعروف ،كان بعيدا كل البعد ، والحسنة الوحيدة قد يكون الحارس الذي خدمه الحظ والفار ،

▪المريخ اذا أراد ان يكسب النجم بهدفين نظيفين ويتأهل مطالب بمريخ اخر غير الذي شاهدناه في سوسة ونقصد هنا المستوى ،والاهم ان المريخ سيكون امام صراع كبير بين فتح اللعب وإحراز هدفين ، وبين الحفاظ على شباكه نظيفه ،

▪المريخ يحتاج لمعالجات في كل خطوطه دعم الهجوم وتفعيل الوسط وورشة لخط الدفاع ،!!!

▪الفرصة التاريخية الان بين يدي المريخ ، وحتى النجم ليس بالنجم الساحلي الذي نعرفه ،هذه الفرصة قد لا تتكرر ولا تعوض ،

▪ على ذكر الكونفدرالية فان الزمالك متذيل مجموعته والذي فشل في الثلاث جولات السابقة من تحقيق اي فوز ، وحقق تعادلين على ملعبه كان اخرها مع بيترواتلتيكو الانجولي بهدف لكل ، الزمالك يواجه اتلتيكو مجددا اليوم الاحد وهي مباراة حاسمة للزمالك ، الخسارة من خلالها معناه الوداع وعدم التأهل ،

▪الاهلاوية استغلوها فرصة وقالوا بان اتلتيكو الانغولي فريق النجم فلافيو محترف الاهلى السابق اصبح متخصص في الزمالك مثل ما كان اللاعب مع الاهلي في الدوري المصري ،

– وتقام اليوم مباريات الجولة الرابعة وهي تكرار لمباريات الجولة السابقة مع اختلاف الارض .

الحالة 1

▪ بعد ان ضمن الهلال واهلي شندي تاهلهما للنخبة اصبح الهلال يتحكم في بقية الفرق ومن يصعد ، خاصة والهلال والذي سيكون العامل المشترك لأربعة من الفرق ستواجهه وتؤمل في مباراتها معه وهي حي العرب وهلال كادقلي وودهاشم سنار و الشرطة القضارف

الثالث الان مريخ الفاشر وأكمل مبارياته في ١٧ نقطة ويصبح مهددا خاصة من حي العرب بحكم انه له مباراتان اخطرها مع الشرطة كمنافس وكذلك الشرطة ويمكن ان تتساوى معه في النقاط ، وتصبح فرص ود هاشم وهلال كادقلي اقل بحكم انها ستواجه من خلال مباراتها الوحيدة المؤجلة الهلال ،

▪من هذه المجموعة حتى الان الرابطة الفريق الوحيد الذي تاكد مشاركته في صراع الهبوط ،

▪في المجموعة الاولى الصراع سيكون حاسم بين الرباعي الموردة ،حي الوادي والأمل وهلال الابيض ومن يرافق المريخ والخرطوم ،

▪موقف الامل وحي الوادي سيكون معقدا بحكم انها ستواجه المريخ ، وفرصة اخرى للأمل في مواجهة الخرطوم الوطني ،

▪ومصير مجهول لهلال الابيض ومباراة مع المريخ ،الموردة افضل وضعا بحكم مواجهة الاهلي الجريح اليوم ،

– اليوم يواجه الامل المريخ عصرا بامدرمان ، ومستوى الامل امام الفرسان كان محيرا وتلك الخسارة الكبيرة ، هل انشغل نجوم الفريق بمعركة التسجيلات التى تنطلق خلال ايام ام ماذا ،!!؟

▪ويلعب الشرطة مع حي العرب بورتسودان لقاء ناري وحاسم لكلا الفريقين قبل مواجهة الهلال .

الحالة 2

▪ في الممتاز الانجليزي فاز المان سيتي على بورنموث بهدف رياض محرز خارج قواعده صاعدا للصدارة مؤقتا ،

▪وتعادل توتنهام والارسنال بهدف لكل ، تقدم الارسنال وخطف كين التعادل لتوتنهام من نقطة الجزاء في وقت أهدر فيه اوباميانج ركلة جزاء للارسنال ، ليتقهقر الارسنال للمركز الخامس مجددا

▪ وفاز المانيو على ساوثهامتون بثلاثية مقابل هدفين في مباراة متقلبة الأطوار ليقفز للمركز الرابع مزيحا الارسنال ،

▪اليوم شيلسي يلعب مع فولهام ،وليفربول يحل ضيفا على ايفرتون ،

▪الموقف قبل ٩ جولات من الختام

السيتي ٧١ نقطة

ليفربول ٦٩ نقطة

توتنهام ٦١ نقطة

المانيو ٥٨ نقطة

الارسنال ٥٧ نقطة

شيلسي ٥٣ نقطة ومباراة مؤجلة .