اتصدر ياهلال.. بقلم عبدالعزيز المازري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم انتصر واتصدر ياهلال وتبختر

*ترشيح الهلال لتحقيق الفوز اليوم علي زيسكو لصدارة المجموعة امر تقليدي باعتبار ان الهلال يلعب علي أرضه ووسط جمهوره

*لا توجد مباراة مثل الأخري ولا يوجد تكتيك واحد لكل المباريات وقد شاهدنا أختلاف الهلال من مباراة لأخري داخل الارض وخارجها واعتقد ان النقلة التي احدثها الكوكي في فترة وجيزة تمثل اكبر دافعية للهلال للتقدم في هذه البطولة

*تغييرات كثيرة احدثها الكوكي في مباراة زيسكو وأهم علامات هذا التغيير الدفع ببويا بديلا لفارس وعودة اللاعب المتخصص في قلب الدفاع بين الجريف والدمازين وفي اعتقادي ان اسباب ضعف وهزيمة الهلال في السابق كانت في خانتي قلب الدفاع والظهير الايسر التي ينشط فيها فارس وايمانويل وبالتالي فإن توقف ايمانويل جاء في مصلحة الهلال لتجهيز الجريف وعمار في خانتي قلب الدفاع والتي باتت بوجود الثلاثي اكثر امانا اضف لوجود بويا وفارس وامبدة في الظهير الايسر ويبقي القلق في الظهير الايمن بعد اصابة السمؤال ونجاعة اطهر في وسط الملعب المتقدم اكثر منها كظهير وبالتالي فإن مهمة الجهاز الفني تكمن في ايجاد الظهير الايمن المناسب الذي يستطيع ان يدافع ويهاجم ويمول لاعبي الهجوم

*الكوكي وحده هو من يحدد خياراته بالإضافة لوجود وبصمة المدرب الكبير صلاح محمد ادم والذي وضح جليا تأثيره علي النقلة الفنية التي حدثت في الهلال في الايام السابقة باعتباره الاكثر قربا من الكوكي نفسه وهذا ما نبحث عنه في المدرب العام او مساعد المدرب الذي يملك كل مقومات المدرب وافتقده الهلال في الفترات السابقة لضعف شخصية المدرب المساعد اول

*التغييرات التي احدثها الجهاز الفني دليل تفكير والتفكير يستحق التقدير

*لن أربط ما حققه الهلال من نقطة امام زيسكو في مباراة اليوم لأن زيسكو نفسه لديه نفس العناصر ولديه الطموح ليلعب بمثل ما لعب الهلال ولكني اراهن علي شخصية الهلال وتقدير الجهاز الفني القدير

*شخصية الهلال تمثل الفارق بين الهلال وخصومه وعليه فإن مباراة اليوم تحتاج لتركيز واداء قوي من اللاعبين

*لن نراهن بنسبه كبيرة جدا علي الارض والجمهور لأن فرق افريقيا تغيرت فلم تعد افريقيا وفرقها تلك اللقمة السهلة التي يستطيع ان يتناولها الهلال ولكننا نراهن علي التركيز وتقدير المسئولية من اللاعبين والرسم التكتكي من الجهاز الفني فإن احسنوا انتصر الهلال وسعد الجميع

*امام الهلال فرصة كبيرة لتحقيق الانتصار والتربع علي عرش مجموعته لذا لا مجال للتفريط في أي نقطه غير الانتصار حتي يتحقق الهدف

*اخر كلمة ابقوا الصمود ما تبقوا زيف

كلمات حرة

*الاتحاد العام يبرمج مباراة المريخ والامل اليوم عصرا قبل توقيت مباراة الهلال بساعة من نهايتها ! الاتحاد العام عملتك (شينه)

*شيبوب وبشه الصغير هل يجدوا فرصة اليوم للمشاركة مع الهلال ام يخوضها الكوكي بنفس عناصر الوسط السابقة ! وهل يجد شلش والضي وولاء الدين دورهم ! كلها خيارات امام الجهاز الفني ليته يحسن الاختيار ويحسن القرار

*اكبر دعم اليوم للفريق هو استمرار التشجيع في كل اوقات المباراة ودعم اللاعبين واحترام قرارات الجهازالفني

*تعاقدت قناة الهلال مع المذيعة الاء المبارك (لوشي) ليت الكاردينال يكمل عقد الفرقة الهلالية بالدرر المرصودة في التسجيلات هذا العام

*جماهير الهلال ومحبيه اكثر قلقا من التسجيلات هذا الموسم وخاصة دخول المريخ علي الخط وهو الغائب العام المنصرم عن دعم فريقه

*شعار لاعبي الهلال ما بنخاف ما بنخاف أي فرصة بنجيبه قوون!

*كلمة حرة اخيرة .. الليلة حوبتكم