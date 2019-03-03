استئناف الدراسة بجامعات نهر النيل قريباً

الدامر: الصيحة أون لاين

كشف والي نهر النيل، الفريق الركن، الطيب المصباح، عن افتتاح الجامعات بالولاية خلال الفترة القليلة المقبلة، وأعلن عن توجيهات صدرت لصندوق رعاية الطلاب لتجهيز الداخليات لاستقبال الطلاب والطالبات.

وكشف المصباح في تصريحات صحفية بأمانة حكومة الولاية بالدامر اليوم، عن انعقاد اجتماع مع مديري الجامعات بالولاية تم الاتفاق خلاله على فتح الجامعات واستئناف الدراسة بكل الكليات وكل المستويات بالجامعات، وأوضح المصباح أن تحديد موعد استئناف الدراسة يرجع لإدارات الجامعات بعد إكمال ترتيباتها، وأشار إلى أن الاجتماع شمل توجيهات لصندوق رعاية الطلاب لتجهيز داخليات سكن الطلاب والطالبات.

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