شاهد بالفيديو : الهلال يقهر زيسكو بثلاثة اهداف ويتصدر ترتيب مجموعته في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية...

حقق الهلال السوداني، فوزًا غاليًا على ضيفه زيسكو الزامبي، بنتيجة (3-1)، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة بالمجموعة، من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وشهدت نفس المجموعة، أيضًا فوز أشانتي كوتوكو الغاني بنتيجة (3-0)، على ضيفه نكانا الزامبي.

وبذلك الفوز، ارتفع رصيد الهلال إلى 7 نقاط في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه كوتوكو، الذي تفوق بفارق المواجهات المباشرة على نكانا، صاحب المركز الثالث، فيما تذيل زيسكو الترتيب برصيد 4 نقاط.

تقدم الهلال بهدف مبكر، عن طريق محمد موسى الضي، في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله وليد بخيت الهدف الثاني في الدقيقة (36).

وأشعل زيسكو المباراة من جديد، بعدما سجل لاعبه لازاروس كامبولي هدف تقليص الفارق في الدقيقة (38)، لكن عبداللطيف سعد بوي نجح في تأمين فوز الفريق السوداني بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة (66).

أضغط هنا لمشاهدة اهداف المباراة

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز