الهلال السوداني يكرم وفادة زيسكو الزامبي بثلاثية

الخرطوم: باج نيوز

حقق الهلال السوداني الفوز على نظيره زيسكو الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم”الأحد” ضمن المرحلة الرابعة من بطولة الكنفدرالية.

وكان الهلال قد بكّر بالهدف الأول عن طريق اللاعب محمد موسى الضي، قبل أن يعزّز وليد الشعلة النتيجة بهدفٍ ثان، ونجح زيسكو من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق اللاعب جون.

وتمكن الهلال من تعزيز النتيجة بهدفٍ ثالث عن طريق اللاعب عبد اللطيف بوي.

ورفع”الأزرق” رصيده إلى”7″ نقاط، ليتصدّر المجموعة، فيما بقي زيسكو في”4″ نقاط.

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