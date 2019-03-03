والي نهر النيل يتوعد مهربي السلع والوقود والذهب بعقوبات رادعة

الدامر: الصيحة أون لاين

توعد والي نهر النيل، الفريق الركن، الطيب المصباح، مهربي السلع والوقود والذهب بعقوبات رادعة، وكشف عن تشكيل محاكم طوارئ بكل محليات الولاية خصيصاً لهذا الغرض، وحذر شركات التعدين من إغفال المسؤولية المجتمعية، واتهم المعدنين بالتسبب في نقص الوقود ببيعهم نصيبهم لآخرين بأسعار أعلى.

وقال المصباح في تصريحات صحافية اليوم عقب اجتماع مع الشركة السودانية للموارد المعدنية بالدامر ، إن الممارسات السالبة في تهريب الوقود والسلع والذهب هي السبب فيما وصل إليه الوضع الاقتصادي.

، وشدد المصباح على محاربة التهريب بصرامة، مؤكداً رهن الحصول على الوقود عبر البطاقات وتدون كمية الوقود التي حصلت عليها المركبة ووجتها حتى لا يتصرف البعض في حصته قبل الحصول على وقود من محطات أخرى.

فيما أكد المدير العام للشركة السودانية الموارد المعدنية، مجاهد بلال، سعيهم لتجاوز التحديات خاصة التهريب وشح الوقود وتطوير الأسواق والإحاطة بالمنتج، مشيراً لعمل 600 ألف في التعدين التقليدي بولاية نهر النيل، وكشف أن ايرادات الولاية من التعدين في 2019 بلغت حتى نهاية فبراير “134” مليون جنيه، فيما كان جملة نصيبها من إيرادات التعدين لعام 2018 “305” ملايين جنيه.

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