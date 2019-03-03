رباعية المريخ تضع الأمل تحت رحمة الخرطوم الوطني

أم درمان:الصيحة أون لاين

استعاد فريق المريخ ذاكرة الانتصارات، اليوم الأحد، بعد تغلبه على ضيفه الأمل عطبرة، برباعية دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب أم درمان، ضمن الجولة الـ12 لفرق المجموعة (أ)، بالدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

أحرز أهداف المريخ، خالد النعسان في الدقيقتين 10 و90+3، وأحمد التِّش في الدقيقة 60 بطريقة رائعة من خارج الصندوق، والمهاجم البديل داؤود من ركلة جزاء، في الدقيقة 79.

الفوز رفع رصيد المريخ، إلى 30 نقطة، محافظًا على سجله نظيفًا من أي خسارة محليًا، فيما تجمد رصيد الأمل عند 17 نقطة، وضعته تحت رحمة الخرطوم الوطني في ختام مبارياته، إذا أراد الصعود إلى مرحلة النخبة.

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