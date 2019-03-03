شاهد بالفيديو : الخرطوم .. تظاهرات ضد محاكمة المحتجين بقانون الطوارئ

الاناضول / تظاهر سودانيون، الأحد، في عدة أحياء بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بـ”استقلال القضاء” وعدم محاكمة المتظاهرين وفق قانون الطوارئ.

جاءت التظاهرات استجابة لدعوة “تجمع المهنيين” (مستقل)، وتحالفات المعارضة فيما سمي “بمواكب استقلال القضاء”، ورفضاً لمحاكمة المتظاهرين وفق قانون الطوارىء.

وأفاد شهود عيان للأناضول بخروج عشرات المتظاهرين في حي جبرة بالخرطوم رفعين شعارات، تطالب باستقلال القضاء وإسقاط النظام.

وأضاف الشهود أن الشرطة والقوات الأمنية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وردد المتظاهرين هتافات بينها “الشعب يريد إسقاط النظام”، “حرية سلامة وعدالة .. الثورة خيار الشعب”، و”حرية .. حرية”.

وأشار “تجمع المهنيين” إلى أن مسيرات مواكب استقلال القضاء شملت أحياء “جبرة”، “الكلاكلة”، “أبروف”، و”ودنوباوي” بمختلف أنحاء العاصمة.

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