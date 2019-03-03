السجن 4 أشهر والغرامة في مواجهة 7 محتجين بالخرطوم

الخرطوم: باج نيوز

أصدرت محكمة الطوارئ ببحري اليوم الأحد، حكماً بالسجن (4) أشهر والغرامة (3) آلاف جنيه في مواجهة (7) أشخاص تم توقيفهم خلال احتجاجات بمنطقة الصافية ببحري، وقضت ذات المحكمة برئاسة القاضي عماد ابراهيم، بالسجن (6) أشهر والغرامة (5) آلاف جنيه في مواجهة شاب عثر بهاتفه صور لاحتجاجات.

وبرأت المحكمة (5) أشخاص لعدم وجود بينة ضدهم، وامرت المحكمة بتسليم المعروضات “الهواتف” لاصحابها.

وكانت السلطات اوقفت المتهمين أثناء الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة يوم الخميس الماضي، ودون بلاغات في مواجهتهم.

ويشهد السودان منذ ديسمبر الماضي سلسلة تظاهرات، دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين ، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وللمطالبة بإسقاط النظام.

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