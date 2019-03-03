تفاصيل جديدة في قضية مقتل زوجة “مهدي شريف”

رفضت محكمة جنايات أم درمان وسط الطلب المقدم من ممثل أولياء الدم بتشكيل لجنة من ثلاثة أطباء لمناقشتهم حول إفادة مدير مشرحة أم درمان حول تشريح جثة المجني عليها زوجة “مهدي الشريف” بعد أن ورد على لسان المتهمة عض المجني عليها للمتهمة . وحدد مولانا “إسماعيل إبراهيم” جلسة في نهاية الشهر الجاري لإيداع مرافعة الدفاع الختامية وبعدها الاتهام تهيئة لتحديد جلسة للنطق بالحكم .

وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليها وجدت متوفية بمنزلها بمدينة المهندسين السنة الماضية ودون زوجها بلاغاً بقسم الشرطة باعتبارها توفيت في ظروف غامضة إلا أن التحقيقات الجنائية كشفت لاحقاً أن هنالك شبهة جنائية قادت للقبض على زوجة ابنها والتي انهارت أثناء التحري مسجلة اعترافاً بقتلها للمجني عليها خنقاً بالمسند إثر خلافات قديمة ،مشيرة إلى استخدامها كيس في خنقها حيث لم يؤكد المختبر وجود بصمات بالمعروضات ولا توجد بينة مبدئية غير اعتراف المتهمة وشقيقتها التي خبأت المبلغ المفقود بعد ارتكاب الجريمة بغرض التمويه في الوكالة والمنزل ،تم توجيه تهمة القتل العمد للمتهمة الأولى والتستر للمتهمة الثانية.