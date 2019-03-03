المواصفات والمقاييس تكشف اخر التطورات بشأن القمح المصري المثير للجدل

نفي اللواء حسين نافع مدير الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية مايدور عن عدم التنسيق بين المباحث والمواصفات والمقاييس بخصوص الترامس المسرطنة.

وكشف نافع خلال الموتمر الصحفي الذي نظمتة ادارتة بالتعاون مع المكتب الاقليمي للانتربول بنيروبي ودول اقليم الايابكو عن وجود تنسيق تام مع المواصفات وكل الجهات المختصة بالموضوع، بحسب مانشرته الاحداث .

واكد المهندس زكريا محمد سليمان نائب مدير المواصفات والمقاييس ان المواصفات قامت بحجز الدقيق المثير للجدل تم اخذ العينات وارسلت للخارج حتي الان لم تصل نتيجتة وطالب المواطنيين بالتبليغ الفوري لاي حركة غير قانونية تختص بصحة وامن المواطن الغذائي.

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