البرنس يقدم استقالته عن تدريب الأمل

التاريخ: 03-مارس-2019 فى : رياضة 10 مشاهدة قدم هيثم مصطفى، استقالته من تدريب فريق الأمل عطبرة، بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق مساء اليوم على يد المريخ بأربعة أهداف نظيفة، وأشار البرنس عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أنه تقدم باستقالته من تدريب الفريق بسبب اشخاص داخل النادي ينسبون الانتصارات لا لأي طرف آخر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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