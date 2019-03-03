الهلال يسقط زيسكو بثلاثية ويتصدر

التاريخ: 03-مارس-2019
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رفع الهلال رصيده إلى سبع نقاط وتصدر المجموعة الثالثة بعد فوزه مساء اليوم على ضيفه زيسكو الزامبي بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة لمجموعات الكونفدرالية، وتجمد رصيد زيسكو في أربع نقاط في الترتيب الأخير للمجموعة وسجل ثلاثية الهلال، محمد موسى الضي، وليد الشعلة والقائد عبداللطيف بوي، فيما سجل هدف الضيوف كامبولي.
وفي المباراة الثانية فاز الاشانتي بثلاثة أهداف نظيفة على ضيفه نكانا الزامبي ورفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن نكانا الذي جاء في المركز الثالث بنفس الرصيد.
وتقام الجولة الخامسة في العاشر من مارس المقبل، حيث يحل الهلال ضيفاً على الاشانتي ويستقبل نكانا شقيقة الاشانتي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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