بالفيديو : الهلال يتفوق على زيسكو الزامبي بجدارة ويصعد للصدارة وهدف صاروخي لـ “بوي”

تمكن نادي الهلال السوداني من التفوق على ضيفه نادي زيسكو الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد مساء اليوم على ملعبه بالجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الرابعة لمجموعات الكونفدرالية الأفريقية .

بكر الهلال بهدف التقدم عبر مهاجمه القناص محمد موسي في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول , وواصل نادي الهلال ضغطه المكثف على النادي الزامبي حتى تمكن من إحراز الهدف الثاني عن طريق المهاجم القناص أنور الشعلة في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول .

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 استطاع النادي الزامبي أن يقلص الفارق في الدقيقة 38 من الشوط الأول من خطأ دفاعي .

وفي الدقيقة 66 تمكن اللاعب عبداللطيف بوي من تعزيز التقدم لفريق الهلال بهدف ثالث صاروخي من خارج منطقة الجزاء مشابهه لهدفه الشهير في مرمي الحضري .

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .