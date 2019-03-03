بالفيديو : الهلال يتفوق على زيسكو الزامبي بجدارة ويصعد للصدارة وهدف صاروخي لـ “بوي”

التاريخ: 03-مارس-2019
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تمكن نادي الهلال السوداني من التفوق على ضيفه نادي زيسكو الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد مساء اليوم على ملعبه بالجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الرابعة لمجموعات الكونفدرالية الأفريقية .
بكر الهلال بهدف التقدم عبر مهاجمه القناص محمد موسي في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول , وواصل نادي الهلال ضغطه المكثف على النادي الزامبي حتى تمكن من إحراز الهدف الثاني عن طريق المهاجم القناص أنور الشعلة في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول .
وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 استطاع النادي الزامبي أن يقلص الفارق في الدقيقة 38 من الشوط الأول من خطأ دفاعي .
وفي الدقيقة 66 تمكن اللاعب عبداللطيف بوي من تعزيز التقدم لفريق الهلال بهدف ثالث صاروخي من خارج منطقة الجزاء مشابهه لهدفه الشهير في مرمي الحضري .
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
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