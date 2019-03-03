ايلا يكمل عملية تسليم الجزيرة وسالم يؤكد استمرار التنمية

اكتملت يوم الأحد بأمانة حكومة ولاية الجزيرة، بمدينة مدني، إجراءات التسليم والتسلم بين رئيس مجلس الوزراء القومي والي الجزيرة السابق، محمد طاهر ايلا، والوالي الجديد، الفريق أول ركن علي محمد سالم.

وأوضح الوالي أن حالة الطوارئ فرضتها الظروف الاقتصادية الضاغطة، لردع الذين يتلاعبون بمقدرات الوطن في تهريب السلع المدعومة والذهب وخلافه بتطبيق القانون بقوة وحزم .

وأكد التزامه بالاستمرار في تحسين معاش الناس وتنمية الولاية، بتعاون ودعم جميع قطاعات مجتمع الولاية.

وكشف سالم في تصريحات صحفية حسب ما قالت وكالة السودان للأنباء، أن رئيس مجلس الوزراء وجه باستمرار برامج التنمية والخدمات بولاية الجزيرة والزيادة عليها، حيث وعد بمعالجة كل العقبات التي تعترض الولاية بالمركز. وقطع والي الجزيرة بالتزامه تجاه كل مكونات الولاية، والعمل بنفس الهمة والنشاط لتنفيذ خطة الولاية للعام الحالي وزيادتها.

وعبّر الوالي عن شكره باسم جميع مواطني الولاية لرئيس مجلس الوزراء القومي الوالي السابق، على الجهد الضخم الذي بذله في الولاية بمعاونة الجهاز التنفيذي ومواطني الولاية في المجالات الاقتصادية والخدمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)