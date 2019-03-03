العدل : حركة تنقلات واسعة و غير مسبوقة للمستشارين القانونيين

أصدر وزير العدل د. محمد أحمد سالم القرار رقم (23) لسنة 2019م والذي قضى بنقل عدد من المستشارين القانونيين بالوزارة.

و يجئ القرار عملاً بأحكام المادة 4 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017م مقروءة مع المادة 24(1) من لائحة شروط خدمة المستشارين القانونيين بوزارة العدل لسنة 2018م.

وقد شمل القرار بحسب وكالة السودان للأنباء تنقلات واسعة بين عدد من الدرجات شملت رؤساء قطاعات ومستشارين عامين و كبار مستشارين و مستشارين أوائل حيث بلغ العدد 119 مستشاراً وهى أكبر حركة تنقلات شهدتها وزارة العدل في السنوات الأخيرة.

الجدير بالذكر أن السيد وزير العدل كان قد كون لجنة برئاسة وكيل الوزارة مولانا بابكر أحمد علي قشي وقامت اللجنة بإعداد مقترحات التنقلات ووجه السيد الوزير اللجنة بمراعاة معايير واضحة تتمثل في إعلاء مصلحة العمل على ما دونها و تحقيق العدالة و الفرص المتساوية بين المستشارين، و كذلك الحرص على تنويع مجالات العمل لاكتساب خبرات جديدة مع الأخذ في الاعتبار الظروف الإنسانية و الشخصية في بعض الحالات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)