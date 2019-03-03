الخارجية تشيد بمناقشة مجلس الأمن لاتفاق سلام أفريقيا الوسطى

التاريخ: 03-مارس-2019
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اعتبرت وزارة الخارجية مناقشة مجلس الأمن لاتفاقية سلام دولة أفريقيا الوسطي التي وقعت بالخرطوم بأنها دفعة قوية تجاه تحقيق السلام.
وأشار السفير محمد يوسف مدير إدارة أفريقيا الوسطي بوزارة الخارجية في تصريح بحسب (smc) إلى وجود تطورات على مستوى المجتمع الدولي بشأن اتفاقية سلام أفريقيا الوسطي، حول كيفية دعم الاتفاقية من الناحية المادية والفنية بجانب الدعم الدبلوماسي والسياسي، مؤكداً إن السودان قام بما يليه من واجبات تجاه تحقيق الأمن و الاستقرار بإفريقيا الوسطى .
وفي سياق متصل كشف السفير محمد يوسف، عن ترتيبات لانعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان وأفريقيا الوسطي قريباً، مبيناً أن اجتماع اللجنة الوزارية سيناقش العديد من القضايا المشتركة بالحدود خاصة مكافحة تهريب البشر و قضايا اللاجئين والنازحين والحد من دخول الأسلحة وفتح الممرات للتجارة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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