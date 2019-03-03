المريخ يحطم الأمل برباعية

أضعف المريخ حظوظ الأمل في التأهل لدوري النخبة، بعد أن حقق عليه فوزاً عريضاً بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم، بأم درمان في المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة، لدوري سوداني الممتاز، ورفع المريخ رصيده إلى 30 نقطة في صدارة المجموعة الأولى وتجمد رصيد الأمل في 17 نقطة، وسجل للمريخ خالد النعسان هدفين وهدف أحمد حامد التش والرابع سجله محمد داوود من ركلة جزاء وذلك بعد أن قدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء كانت الأفضلية فيها للمريخ الذي سيطر على منطقة الوسط في الوقت الذي أضاع فيه لاعبي الأمل عدد من السوانح السهلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)