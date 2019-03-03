"المالية" تكشف أسباب تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني

عزا وزير المالية المكلف، مصطفى حولي، تحسن الجنيه السوداني مقابل الدولار، بسبب إجراءات اقتصادية مستمرة بدأت منذ العام 2018م.

ودعا حولي لدى لقائه رئيس هئية الجمارك اللواء د.بشير الطاهر بشير، اليوم الأحد، الهيئة الى زيادة الايرادات وتشجيع الصادرات والعمل على احلال الواردات ومنع التهريب.

من جانبه أكد رئيس هئية الجمارك السودانية، تحسن الأداء في الجمارك بسبب الرقابة الجمركية الفاعلة والمجهودات التي بذلت لمكافحة التهريب، مشيراً إلى أن الجمارك ترفد وزارة المالية بنسبة كبيرة من الإيرادات.

وأوضح أن الجمارك نفذت قرار وزارة المالية بتخفيض الدولار الجمركي من 18 جنيه الى 15جنيه والذي أحدث تفاؤل وسط المجتمع السوداني.

وقال إن القرار سيساهم في خفض التضخم وتثبيت الاسعار وخلق الاستقرار الاقتصادي، وأشارإلى انها خطوة ممتازة كانت نتيجة لدراسات مضنية طوال العام 2018م لكيفية معالجة السلبيات التي حدثت.

وكشف عن تقديم الجمارك لمزيد من التسهيلات لكل الموردين والمتعاملين مع الجمارك لانسياب التجارة وتوفير احتياجات المواطن بصورة معقولة والمساهمة في التنمية المحلية وحماية الصناعة المحلية والنهوض بها, اضافة لتطبيق احلال الواردات.