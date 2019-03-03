والي غرب دارفور: الطوارئ لا تعني إذلال المواطن أوالتعدي عليه

أكد اللواء الركن مهلب حسن أحمد علي والي ولاية غرب دارفور المكلف أن حالة الطوارئ لا تعني إذلال المواطن أو التعدي عليه، مؤكدا أن حقوق وكرامة الموطن يكفلها القانون وأن التلاعب أو المساس بها يعتبر خطاً أحمر .

جاء ذلك خلال مخاطبته المسيرة التي نظمتها لجنة أمن الولاية والتي شاركت فيها كافة القوات النظامية وجابت المدينة في بادرة لإعلان استعداد لجنة أمن الولاية للقيام بمهامها في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد بعد القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية.

وأعلن والي ولاية غرب دارفور المكلف عن تظيم حملات تفتيشية لضبط المواد الاستراتيجية ومنع الاحتكار وتوفير السلع الضرورية للمواطن بيسر تام، وأشاد بالدور الذي ظلت تلعبه القوات النظامية كافة في حفظ الأمن والاستقرار في الولاية إلا أنه قال تلك الجهود تحتاج إلى مجهودات إضافية خاصة من القوات النظامية لتحقيق النتائج المرجوة، وأكد ثقته فيها للقيام بالواجب تجاه الوطن والمواطن، وقال إن أمر تكليف رئيس الجمهورية للولاة جاء في وقت صعب ولكن عملية التنفيذ لن تكون صعبة بوجود القوات النظامية التي تحمل عبء حماية الوطن وصون كرامة إنسانه والعمل على حفظ الاقتصاد وتنميته في كافة المجالات.