كلو منو والمنو لابد منو.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*شاء الله ان ندخل مباراة النجم الاولي ونحن نفتقد لجهود العقرب بداعي الاصابة ولبعض جهود بيبو برضو بداعي الاصابة التي خصمت من ادائه الكثير
*واسباب تأخر علاج تلك الاصابات يعود للقصور الاداري واهمال العلاج والمجاملة فيه
*دخلناها ونحن نفتقد جهود سومانا والصاوي بداعي الاهمال الاداري
*ثم افتقدنا اثناء اللقاء جهود ضياء والرشيد بداعي الاصابة
*المرة دي اصابات جديدة
*سببها ليس الاهمال الاداري ولكنه ليس بالقضاء والقدر
*سببها تعمد ناس النجم تلك الاصابات
*وكان ممكن تكون في توعية قبل المباراة لاحتمال حدوث مثل هيك من التعمدات
*نرجع نقول
*كلو منو والمنو لابد منو
*قدر الله ذلك
*ولكن يأمرنا الله كذلك
*ان نعد ما استطعنا من قوة ان كنا نريد ثباتا عند اللقاء
*بطن رجلنا مابنشاف
*لن نهرب
*ولكن لن نعيش علي مجرد الامنيات
*لابد من اعداد الجحافل خير اعداد
*واعداد الاسلحة اللازمة للقتال
*فترة الاعداد كافية لتأهيل المصاب وتأهيل سومانا والسماني البعيدين من اللعب
*لاعذر للمجلس اذا فشل في ذلك
*اما ضياء
*برغم الحوجة الماسه لجهودة
*الا اننا نري ضرورة علاجه علاجا ناجعا باشراف اخصائيين وان لانستعجل عودته للملاعب لاننا نحتاجه لسنوات قادمات
*عين ياكابتن ماصلت علي النبي
*سحروك ناس فطومة اختي
*عين الجكس تفور الببس
*وعين الفتاه حوصة وشتره تقد الواطة
*سحروك ناس روشا
*عين الصبي شرا غبي
*قولوا يا النبي
*سحروك ناس كردنه
*عين الكسكته الجابت اب ستة سحرتك انت
*سحروك ناس الشغيل
*عين الكبار المالعبت بالفار الماشافت غير الفار الاكل الكبري
*دعواتنا للبطل ضياء بكامل وعاجل الشفاء
*وشكرا رابطة قطر علي مبادرة علاج ضياء باسباير
*وياها المحرية فيكم
*ايها الناس
*ادوار تلقي بنفسها علي عاتقنا كجماهير ان كنا نريد تأهلا للنهائي العربي
*اولها المحافظة علي وحدة الصف المريخي
*واول حاجة تحقق ذلك
*هي البعد عن الاعتراك في غير معترك
*والحديث عن النظام الاساسي
*معلومات كثيرة خاطئة يتداولها الناس عن النظام الاساسي ومن اعده ومواده وما الي ذلك
*اخترنا تأجيل الحديث عن تلك المعلومات الي مابعد التأهل حفاظا علي وحدة الصف المريخي
*لذا
*عليكم الله اي كلام بعيد عن تجويد الاعداد نأجلوا الي مابعد التأهل للنهائي العربي بقدرة الله
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*بعد تغيير الولاة
*فيما يخص حكوماتهم نفس الوجوه حاتتكرر علينا؟؟؟
سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال اجمل كلام عجبني هو اللهم لاتخولقنا لاتخزوقنا
والي لقاء
سلك
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