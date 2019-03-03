كلو منو والمنو لابد منو.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*شاء الله ان ندخل مباراة النجم الاولي ونحن نفتقد لجهود العقرب بداعي الاصابة ولبعض جهود بيبو برضو بداعي الاصابة التي خصمت من ادائه الكثير

*واسباب تأخر علاج تلك الاصابات يعود للقصور الاداري واهمال العلاج والمجاملة فيه

*دخلناها ونحن نفتقد جهود سومانا والصاوي بداعي الاهمال الاداري

*ثم افتقدنا اثناء اللقاء جهود ضياء والرشيد بداعي الاصابة

*المرة دي اصابات جديدة

*سببها ليس الاهمال الاداري ولكنه ليس بالقضاء والقدر

*سببها تعمد ناس النجم تلك الاصابات

*وكان ممكن تكون في توعية قبل المباراة لاحتمال حدوث مثل هيك من التعمدات

*نرجع نقول

*كلو منو والمنو لابد منو

*قدر الله ذلك

*ولكن يأمرنا الله كذلك

*ان نعد ما استطعنا من قوة ان كنا نريد ثباتا عند اللقاء

*بطن رجلنا مابنشاف

*لن نهرب

*ولكن لن نعيش علي مجرد الامنيات

*لابد من اعداد الجحافل خير اعداد

*واعداد الاسلحة اللازمة للقتال

*فترة الاعداد كافية لتأهيل المصاب وتأهيل سومانا والسماني البعيدين من اللعب

*لاعذر للمجلس اذا فشل في ذلك

*اما ضياء

*برغم الحوجة الماسه لجهودة

*الا اننا نري ضرورة علاجه علاجا ناجعا باشراف اخصائيين وان لانستعجل عودته للملاعب لاننا نحتاجه لسنوات قادمات

*عين ياكابتن ماصلت علي النبي

*سحروك ناس فطومة اختي

*عين الجكس تفور الببس

*وعين الفتاه حوصة وشتره تقد الواطة

*سحروك ناس روشا

*عين الصبي شرا غبي

*قولوا يا النبي

*سحروك ناس كردنه

*عين الكسكته الجابت اب ستة سحرتك انت

*سحروك ناس الشغيل

*عين الكبار المالعبت بالفار الماشافت غير الفار الاكل الكبري

*دعواتنا للبطل ضياء بكامل وعاجل الشفاء

*وشكرا رابطة قطر علي مبادرة علاج ضياء باسباير

*وياها المحرية فيكم

*ايها الناس

*ادوار تلقي بنفسها علي عاتقنا كجماهير ان كنا نريد تأهلا للنهائي العربي

*اولها المحافظة علي وحدة الصف المريخي

*واول حاجة تحقق ذلك

*هي البعد عن الاعتراك في غير معترك

*والحديث عن النظام الاساسي

*معلومات كثيرة خاطئة يتداولها الناس عن النظام الاساسي ومن اعده ومواده وما الي ذلك

*اخترنا تأجيل الحديث عن تلك المعلومات الي مابعد التأهل حفاظا علي وحدة الصف المريخي

*لذا

*عليكم الله اي كلام بعيد عن تجويد الاعداد نأجلوا الي مابعد التأهل للنهائي العربي بقدرة الله

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*بعد تغيير الولاة

*فيما يخص حكوماتهم نفس الوجوه حاتتكرر علينا؟؟؟

سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال اجمل كلام عجبني هو اللهم لاتخولقنا لاتخزوقنا

والي لقاء

سلك