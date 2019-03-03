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عااااجل.. الهلال يتقدم على زيسكو بهدفين لهدف

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شهاب محمد - الخرطوم - 3 مارس، 2019

عاجل

الخليج 365 :

تقدم الهلال السوداني في هذه الاثناء بهدفين مقابل هدف ،سجل للهلال كل من الي والشعلة

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