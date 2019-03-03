عااااجل.. الهلال يتقدم على زيسكو بهدفين لهدف

شهاب محمد - الخرطوم - 3 مارس، 2019 الخليج 365 : تقدم الهلال السوداني في هذه الاثناء بهدفين مقابل هدف ،سجل للهلال كل من الي والشعلة المادة السابقة الحكومة البريطانية ترحب بالتزام باكستان بخفض التوتر مع الهند المقالة القادمة اتصدر ياهلال.. بقلم عبدالعزيز المازري

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