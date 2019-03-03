شقيق لجين الهذلول يفضح بيان النيابة السعودية ويكشف تفاصيل مروعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كذب وليد الهذلول شقيق المعتقلة السعودية لجين الهذلول، بيان النيابة العامة السعودية بشأن ما ادعته على أخته واعترافات نسبتها لها.

وقال الهذلول في تغريدة له رصدتها (وطن) على حسابه بـ”تويتر” معلقا على البيان الذي زعم عدم تعرض المعتقلين لسوء المعاملة.: “بناء على البيان الذي صدر من النيابة العامة، يمكن أن نعرف نتائج التحقيق في التعذيب قبل أن يتم تحويل المعتقلات إلى المحاكمة؟”.

وتساءل: “مو إنتم قلتوا بتحققون في دعاوي التعذيب؟ لم يحقق أحد مع لجين بخصوص التعذيب”.وأضاف: “إن كان هنالك اعتراف، فهو اعتراف تحت التعذيب”.

بدورها، شككت علياء الهذلول، شقيقة لجين، ببيان النيابة العامة، لافتة إلى أنه “في تاريخ 17 رمضان 1439، تعرضت لجين لأبشع أنواع التعذيب”.

وأضافت أن شقيقتها “كانت تعتقد أنها لن تعيش يوما آخر في هذه الدنيا”.

وأكدت علياء أن “كل شيء وقّعت عليه لجين كان تحت التعذيب والتهديد بالقتل. ولم يسمح لها إطلاقا بتوكيل محام”.

وكانت هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا واتهامات من قبل نشطاء ومنظمات حقوقية للسلطات السعودية لفتت إلى عمليات تعذيب وتحرش جنسي، وهو ما نفته الحكومة السعودية مرارا منكرة جميع اتهامات التعذيب، وتقول إنها “لا تسمح أو تروج لمثل هذه الأفعال”.

وقالت شبكة CNN إن الحكومة السعودية لم تستجب لطلب بالتعليق على دور مزعوم لسعود القحطان، المستشار السابق للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في عملية الاستجواب أو احتجاز لجين الهذلول، التي تعتبر إحدى أبرز المعتقلات في هذه القضية.