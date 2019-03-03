تعاون بين الجهاز القومي للاستثمار و الشمالية

التقى الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين رئيس الجهاز القومي للاستثمار بمكتبه صباح بوالي الولاية الشمالية اللواء محمد آدم النقي.

وبحث اللقاء تعزيز التعاون بين الجهاز القومي للاستثمار والولاية الشمالية في تعزيز دور الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى مشروع المسح الإحصائي الذي قام به الجهاز القومي للاستثمار بالولاية الشمالية باعتباره ثمرة شراكة بين الجهاز القومي والولاية الشمالية.

من جانبه أكد الوالي أن أولوياته في الولاية تتركز على الارتقاء بالإنتاج، إلى أنه تم تشكيل لجنه عليا لمتابعة موسم الحصاد للمساحات المزروعة بالولاية الشمالية والتي تشتمل على المشروعات المختلفة، وأن الولاية تتبع منهجا لخفض التكاليف في العمليات المصاحبة لعمليات النقل والتخزين، كما أشار إلى أنه تم تحديد حاجة القطاعات الإنتاجية من الطاقة حسب الخطط المعدة لذلك لمقابلة موسم الحصاد، مشيرا إلى أن الموسم الحالي خالٍ من الآفات الزراعية ويبشر بإنتاج وفير.

من جانبه أكد الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين دعم الجهاز القومي للاستثمار لسياسات دعم الإنتاج والإنتاجيه حسب الميزة النسبية لكل ولاية بما يعزز من قدرات الاقتصاد الوطني والاستفاد من الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن الجهاز القومي يعمل مع الولايات في هذا الإطار، داعيا إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والقدرات الإنتاجية بإضافة قيمة مضافة للإنتاج، داعياً إلى الاستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة مستقبلا لتوسيع الإنتاج وخفض التكاليف الإنتاجية خاصة وأن قانون تشجيع الاستثمار يشجع الاستثمار فى هذه المجالات.

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