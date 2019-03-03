وزير المالية: انخفاض الدولار تم نتيجة لإجراءات اقتصادية مستمرة

الخرطوم: الصيحة أون لاين

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف، مصطفى يوسف حولي أن انخفاض الدولار في السوق الموازي جاء نتيجة لإجراءات اقتصادية مستمرة بدأت منذ العام 2018م ، ودعا هيئة الجمارك لزيادة الايرادات وتشجيع الصادرات والعمل على إحلال الواردات ومنع التهريب والمهربين.

وأوضح رئيس هيئة الجمارك اللواء بشير آدم الطاهر عقب لقاء حولي اليوم “الأحد” أن الاجتماع تم بخصوص الأداء للجمارك من خلال المساعي والترتيبات التي بدأت منذ العام 2018م، وقال إن الأداء في الجمارك تحسن نسبة للرقابة الجمركية الفاعلة والمجهودات التي بذلت لمكافحة للتهريب ، مبيناً أن الجمارك ترفد وزارة المالية بنسبة كبيرة من الايرادات ، وأبان أن الجمارك في ظل الترتيبات التي تمت نفذت قرار وزارة المالية بتخفيض الدولار الجمركي من 18% إلى 15% والذي أحدث تفاؤلاً وسط المجتمع .

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