شاهد بالفيديو : ملخص و اهداف مباراة المريخ والامل عطبرة اليوم 4-0 في الدوري السوداني الممتاز 2019

سحق نادي المريخ الخرطوم نظيره الأمل عطبرة، برباعية نظيفة اليوم الاحد في قمة الجولة الـ12 لفرق المجموعة (أ)، من مسابقة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم .

وفشل الامل عطبرة في الفرصة قبل الآخيرة لتدارك موقفه من الصعود لمرحلة النخبة بخسارته امام المريخ بأربعة اهداف سجلها كلًا من خالد النعسان”هدفين”، والتش، ومحمد داؤود .

ويتصدر المريخ بهذا الفوز المجموعة (أ)، من مسابقة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم، برصيد 30 نقطة بينما يحتل الامل عطبرة الترتيب الخامس بـ17 نقطة .

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