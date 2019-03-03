والي غرب دارفور:قرارات بإعادة تكليف وزراءومعتمدين

أصدر اللواء الركن مهلب حسن أحمد علي والي ولاية غرب دارفور المكلف عددا من القرارات قضت بإعادة تكليف أعضاء حكومة الوفاق الوطني السابقة بالولاية لتولي مهام العمل لحين إشعار آخر، حيث قضى قرار الوالي بإعادة تكليف الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لتعزيز السلام في الولاية كما نص قرار الوالي بإعادة تكليف المعتمدين لحين اشعار آخر.

وكان اللواء الركن مهلب حسن أحمد قد رأس اجتماعاً بقاعة مجلس وزراء حكومة الولاية ضم أعضاء حكومة الوفاق الوطني السابقة بالولاية وقدم شرحا مفصلاً عن القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية ودواعي صدروها ومتطلبات المرحلة الحالية، و أكد ضرورة وضع مصلحة الولاية فوق كافة المصالح ونبذ الانتماءات الحزبية والقبلية والانتماءات الضيقة الأخرى من أجل تحقيق المصلحة العليا للبلاد والعباد.

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