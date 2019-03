المريخ يكسب الامل برباعية وظاهرة خطيرة في المباراة .

المدارية : محمد عثمان

حقق المريخ فوزا كبيرا ومستحقا على ضيفه الامل عطبرة بثلاثة اهداف دون مقابل في اللقاء الذي جرت احداثه عصر اليوم الاحد بالقلعة الحمراء في المباراة المؤجلة من الاسبوع الثاني عشر لمسابقة دوري سوداني الممتاز لكرة القدم .تقدم المريخ بالهدف الاول عن طريق خالد النعسان في الدقيقة الثامنة ميتفيدا من العكسية المتقنة لرمضان عجب الذي اهدر ركلة جزاء ارتكبت مع سيف تيري قبيل نهاية الشوط الاول وفي شوط اللعب الثاني وعلى حدود الدقيقة 60 احرز التش الهدف الثاني للمريخ من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء و عند الدقيقة 79 تمكن البديل محمد داؤد من احراز الهدف الثالث من ركلة جزاء ارتكبت معه وفي الدقائق اللاخيرة عاد النعسان لتسجيل هدفه الشخص الثاني والرابع للمريخ.النتيجة رفعت رصيد المريخ الى 28 نقطة مبتعدا في صدارة المجموعة الاولى فيما تجمد رصيد الامل في 17 نقطة هذا وقد شهدت المباراة ظاهرة خطيرة تمثلت في تأخير طاقم تحكيم المباراة بقيادة صديق الطريفي والذي حضر متأخرا عن موعد انطلاقة المباراة بنصف ساعة حيث كان مقررا ان ينطلق اللقاء عند الثالثة والنصف الا ان تاخير طاقم التحكيم ادى الى تاخيرها لتنطلق عند الرابعة .

