الدرديري يلتقي سفير الجمهورية التونسية

استقبل الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية بمكتبه اليوم بالسيد الهاشمي عجيلي سفير الجمهورية التونسية لدى السودان.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين، وأكد على أهمية الارتقاء بها وتنميها في كافة المجالات الثنائية والاقتصادية والتجارية، وقدم الوزير شرحا حول الجهود التي قام بها السودان في تنظيم مؤتمر وزراء خارجية دول جوار ليبيا للمساعدة في إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة بما يعود بالنفع لكل دول الإقليم بما فيها تونس.

من جانبه أكد السفير التونسي أن حكومة بلاده تولي السودان أهمية خاصة، وقال إنه سيكرس جهده لتعزيز العلاقات والانطلاق بها لآفاق أرحب.

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