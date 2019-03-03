أمريكا تدين استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين بالسودان

الخرطوم: باج نيوز

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية إدانتها للإستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن السودانية في مواجهة المتظاهرين .

وأعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم في تدوينة على صفحتها بموقع (فيسبوك) الأحد عن لقاءات اسفيرية عبر صفحتها مع السودانيين لمناقشة كل من الفرص والمخاطر بحيث يمكن للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.

وقالت السفارة الاميركية إنها تشارك مشاركة كاملة في تعزيز احترام حقوق الإنسان في السودان، وتدين الإستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن التابعة للحكومة السودانية.

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