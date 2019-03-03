مرسال يدعو حملة السلاح للحاق بركب السلام

(سونا)-دعا الفريق الركن النعيم خضر مرسال والي ولاية شمال دارفور حملة السلاح غير الموقعين على اتفاقيات السلاح إلى إلقاء السلاح واللحاق بركب السلام والاستقرار والمساهمة في دعم مسيرة البناء والتنمية والعمران التي تجري بالبلاد .

وأشار مرسال لدى مخاطبته اليوم اللقاء الأول الذي عقده مع العاملين بأمانة حكومة الولاية بعد تسلم مهام عمله واليا للولاية إلى النتائج السالبة التي تخلفها الحروب على المجتمعات من دمار وتخلف حضاري وتنموي، قائلا إن آثارها تمتد طويلا، مضيفا أن الحكومة ما تزال تمد أياديها بيضاء للممانعين للحاق بركب السلام، محذرا في ذات الوقت من أن حكومته لن تتوانى في المحافظة على أمن وسلامة المواطنين.

وقال الوالي إن من أولولايات حكومة ولايته المضي في تعزيز الأمن والاستقرار الذي تشهده الولاية بالمزيد من الخطط الأمنية المحكمة التي ستتولى تنفيذها الأجهزة المختصة، معلنا استمرار العمل في تنفيذ حملة جمع السلاح الذي توقف خلال الفترة الماضية بجانب إصدار أوامر ولائية لتنفيذ قانون الطوارئ من بينها إنشاء محاكم للطوارئ لمحاكمة المخالفين للقانون، داعيا المواطنين إلى المساهمة في المحافظة على حقوقهم المكتسبة من خلال تنظيم الرقابة الشعبية الفاعلة على محطات الوقود والأفران لضمان وصول الحصص المقررة للواطنين.

وطالب الوالي العاملين بأمانة حكومة الولاية أن يكونوا قدوة لغيرهم من العاملين بالوزارات والمحليات من حيث الانضباط في الحضور والأداء ومراقبة ومحاسبة النفس قبل أن يحاسبهم القانون، وجدد الوالي أن معيار النجاح في العمل العام هو تحقيق رضاء المواطنين من خلال توفير الخدمات الضرورية، معلنا عن حزمة من التدابير لتخفيف أعباء المعيشة عن العاملين وتهيئة بيئة العمل المناسبة التي تمكنهم من أداء مهامهم .

كما جدد الفريق مرسال دعمه ورعايته للفرق الرياضية التي تقود المنافسات القومية بجانب رعايته للحركة الثقافية عبر الجماعات والأنشطة الفنية والمسرحية، موجها بضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية.

ومن جهته رحب الأمين العام لحكومة الولاية محمد إبراهيم عبد الكريم بتسلم والي الولاية لمهام عمله بالولاية لمواصلة مسيرة التنمية والبناء والاستقرار والسلام، مؤكدا أن العاملين بأمانة حكومة الولاية بمختلف مسمياتهم يمثلون صفوة العاملين بالولاية وذلك لحساسية وأهمية الأدوار التي يضطلعون بها والتي تمثل الوجه المشرق للولاية، قائلا إن العاملين بأمانة حكومة سيكونون سندا وعضدا للوالي حتى يتمكن من أداء مهامه.

وكان رئيس نقابة العاملين بأمانة حكومة شمال دارفور مجتبى عبد الله إبراهيم قد تحدث في مستهل اللقاء، مرحبا بوالي الولاية، مؤكدا أن العاملين هم أكثر القطاعات إدراكا للتحديات التي تواجه البلاد والتي دعت السيد رئيس الجمهورية لاتخاذ قراراته الأخيرة والتي قال إنها وجدت الرضاء والقبول من قبل العاملين لأنها ستستهم بصورة مباشرة في معالجة التحديات التي تواجه البلاد، وتطرق إبراهيم للمشروعات التي نفذتها نقابته خلال الأيام الماضية بهدف تخفيف أعباء المعيشة عن العاملين وخططهم المستقبلية.

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