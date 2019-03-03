حسرة الرئيس البشير التي أعلنها للمسؤولين

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير عن “حسرته” وسط عدد كبير من المسؤولين السودانيين.

وتحسر الرئيس السوداني على “تخلف السودان الرياضي”، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وقال البشير إنه “رغم أنه من الدول المؤسسة لاتحاد كرة القدم في أفريقيا وأن كثيرا من الدول الأفريقية متقدمة علينا رغم أنها كانت تحت نير الاستعمار وكان السودان له دور بارز في تحرير تلك الدول”.

وافتح الرئيس السوداني، اليوم الأحد، المدينة الرياضية، ووجه بالاهتمام بمراكز الشباب وصيانتها وإعدادها وتأهيلها لتستوعب النشاط الشبابي.

وأكد البشير أن هدف بلاده أن يشارك فريقها في مونديال 2022، بالدوحة، “وهذا لا يكون بالأماني وإنما يكون بالصبر والعمل وببرنامج واضح”.

واعتبر البشير أن “فترة الثلاث سنين لتجهيز فريق غير كافية ولكن في نفس الوقت غير مستحيل”.