غرب دارفور: قرارات بإعادة تكليف وزراء ومعتمدين

أصدر والي ولاية غرب دارفور، اللواء الركن مهلب حسن أحمد علي، عدداً من القرارات قضت بإعادة تكليف أعضاء حكومة الوفاق الوطني السابقة لتولي مهام العمل التنفيذي بالولاية لحين إشعار آخر، بجانب إعادة تكليف المعتمدين السابقين.

وكان اللواء مهلب قد ترأس الأحد اجتماعاً بقاعة مجلس وزراء حكومة الولاية، ضم أعضاء حكومة الوفاق الوطني السابقة بالولاية وقدم شرحاً مفصلاً عن القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية ودواعي صدورها ومتطلبات المرحلة الحالية، وأكد ضرورة وضع مصلحة الولاية فوق كافة المصالح، وشدد على ضرورة نبذ الانتماءات الحزبية والقبلية والانتماءات الضيقة الأخرى من أجل تحقيق المصلحة العليا للبلاد والعباد.

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