مدير شرطة شمال كردفان يوجه قواته برفع الحس الأمني

وجه مدير شرطة ولاية شمال كردفان، اللواء الهادي أحمد الدحيش، قواته برفع الحس الأمني تحقيقاً للأمن، وجدد خلال لقاء جمع قواته بوالي الولاية، اللواء الركن المرضي الصديق، يوم الأحد، حرصهم على المحافظة على الأمن الداخلي.

وأكد الوالي خلال كلمته ثقته في قوات الشرطة بسد كل الثغرات الأمنية، واستعرض خلال اللقاء قانون الطوارئ، مشيراً إلى أنه جاء لتحقيق الأمن وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

وأشاد الوالي بإدارات الشرطة المختلفة وما قدمته من إنجازات كل في مجاله، وأعرب عن شكره لأحمد هارون الوالي السابق للولاية، باعتباره ملهم ومفجر نفير الولاية.

إلى ذلك أكد مدير شرطة الولاية تميز قواته في عدم تسجيلها بلاغاً ضد مجهول، وتقدمها في عمل السجل المدني وتميزها في الجمارك وكل عمل الإدارات، وحققت أعلى درجات الكفاءة في كل الأحداث وتأمين النفط والخط الناقل، مؤكداً الجاهزية التامة لكل التكاليف وتقديم الخدمات الاجتماعية والعمل المتميز في المحليات، وتأمين الامتحانات وأن تكون الشرطة مفتاحاً لكل الحلول القادمة.

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