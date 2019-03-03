“نهار” يستقيل من البرلمان

دفع رئيس حزب الأمة الفيدرالي، أحمد بابكر نهار، باستقالته من عضوية المجلس الوطني عبر خطاب معنون لرئيس البرلمان، تنفيذاً لموجهات أعلنها من قبل بفض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني، وخالفه فيها عدد من أعضاء المكتب القيادي.

وقال نهار بحسب الشروق – في خطابه لرئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، إن استقالته جاءت بناءً على قرار المكتب القيادي للحزب بتاريخ الـ26 من يناير الماضي، القاضي بفض الشراكة التشريعية والتنفيذية من حكومة الوفاق الوطني تنفيذاً لموجهات الحزب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)