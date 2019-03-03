السودان يستضيف أكثر من 160 ألف لاجئ جنوبي بالمعسكرات

كشف والي النيل الأبيض السابق، أبوالقاسم الأمين بركة، عن استضافة الولاية لأكثر من 160 ألف لاجئ من دولة جنوب السودان بالمعسكرات، بجانب 60 ألفاً ينتشرون بمدن الولاية المختلفة، ما ألقى بأعباء إضافية على الحكومة.
وجرت يوم الأحد بأمانة حكومة الولاية بربك، مراسم التسليم والتسلم بين بركة، ووالي النيل الأبيض الجديد، الفريق ركن أحمد خميس بخيت، بحضور رئيس المجلس التشريعي، إسماعيل نواي، والوزراء والمعتمدين السابقين ومعروف محمد صالح، الأمين العام لحكومة الولاية، والمديرين العامين والمديرين التنفيذيين بالمحليات.
وكلف خميس عقب عملية التسليم والتسلم، الحكومة السابقة بمباشرة عملها لحين إشعار آخر، وعبّر في كلمته عن شكره لرئيس الجمهورية على ثقته فيه لتولي قيادة الولاية في هذه المرحلة من تاريخ البلاد، وأضاف “إننا جاهزون لتنفيذ توجيهات القيادة “.
وأعرب خميس عن تقديره للجهود التي بذلها الوالي السابق أبوالقاسم بركة، وقال إن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف والمحافظة على القيم والأخلاق والمبادئ التي تحقق الأمن والاستقرار للبلاد.
وأكد بحسب الشروق – أنه لا تفريط ولا مجاملة في الوطن، وأشاد بما تم من إنجازات في الفترة الماضية، وأضاف إننا نريد أن يصل المواطن لمرتبة الرضا بما يُقدم من خدمات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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