عقب حديث الجزيرة … قوش .. من يحاول توريطه؟

فاجأت قناة الجزيرة، الرأي العام السوداني وهي تبث أمس الأول خبراً عن لقاء المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني م. صلاح عبد الله (قوش)، برئيس الموساد الإسرائيلي .. وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، الذي انعقد الشهر الماضي. سارع الجهاز لإصدار بيان أكد عبره أن الخبر عار من الصحة ويفتقد للمهنية والموضوعية، ولا يخدم القيم الصحفية التي تدعيها القناة، وتدعي إلتزامها بها.. وحال تجاوزنا السؤال أين الحقيقة؟ .. يطل السؤال الأكثر أهمية هل هناك من يحاول توريط قوش ؟

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مضى على مؤتمر ميونخ بالمانيا (16- 18) فبراير الماضي، نحو عشرة أيام، ومع أنه قد لا يكون لتأخير الإعلان عن ماجاء بشأن قوش ذو أهمية، لكن المؤكد أن ألمانيا ليست مسرحاً مناسباً للقاء، وذلك أنها في وقت المؤتمر تعج بأصحاب النظارات السوداء، فمؤتمر ميونيخ للأمن، هو الأشهر من بين مؤتمرات السياسة والأمن في العالم، ويتحدث فيه قيادات العالم وصناع القرار في القضايا الدولية التي تهم دول العالم، وفي دورته الحالية النسخة (55) شارك نحو (600) شخصية منهم (35) رئيس دولة وحكومة و(50) وزيرا للخارجية والدفاع، وقيادات أمنية، الي جانب سياسيين، ورجال أعمال ورؤساء شركات كبرى وشخصيات دولية ومراكز أبحاث ومنظمات دولية، وبالتالي ميونخ ليست مكاناً مناسباً للقاء بكل الأحوال، إذ أن هناك دولاً تترصد تحركات مدير الموساد في هكذا مؤتمر، وقطعاً هذا لا يغيب عن فطنة قوش، غير متناسين أن جهاز الأمن ظل يؤكد على الدوام أنه ملتزم بسياسة البلاد الخارجية وتوجهها وموقفها الثابت من القضية الفلسطينية.

ثانياً: إذا سلمنا بأن لدى قوش رغبة للقاء مدير الموساد، وطالما أن الجزيرة أشارت إلى أن الاجتماع نظم بتسهيل من وسطاء مصريين بدعم من السعودية والإمارات، فإن المكان الأنسب لهذا اللقاء هو مدينة شرم الشيخ المصرية، بعيداً عن أعين كل العالم، وهي منطقة آمنة وبها مهابط طائرات خاصة، ثم إن قوش بإمكانة أن يغادر لمصر ويعود بعد سويعات دون أن يعلم بمهمته حتى من هم في مكتبه.

ثالثاً: من الضروري الربط بين الجهة التي بثت الخبر وهي قناة الجزيرة التي تحتضنها قطر وبين الجهات التي قيل إنها نظمت لقاء قوش (وسطاء مصريون بدعم من السعودية والإمارات) وهنا تبرز الأزمة الخليجية برأسها، ومعلوم أن قوش عندما كان عضواً بالبرلمان نصح قطر بالانصياع الى متطلبات الأمن القومي الخليجي، وقال للزميلة (الجريدة نسخة 9 يونيو 2017م) بشأن الأزمة الخليجية : (موقفنا يجب أن يكون صلباً ومؤيداً للرياض وأبو ظبي، فنحن نعمل لتحالف مشترك لمواجهة إيران، وموقفنا لا ينفصل عن هذا التحالف).

رابعاً: ربما لمواقف قوش أعلاه قد تكون حاولت إيران توريطه وإحراجه أمام الرئيس البشير خاصة، وإن قيل أن اللقاء مع مدير الموساد كان بهدف تسويق نفسه إلى مرحلة ما بعد الرئيس البشير، سيما وأن قوش طالب قطر بالابتعاد عن إيران التي رأى أنها تهدد الأمن في العالمين العربي والإسلامي، وأن تبتعد عن الشبهات والتحريض الإعلامي.

خامساً: من الممكن أن تكون دولاً بالمنطقة تعادي الاسلاميين، حاول توريط قوش بدفع فاتورة انحيازه للاسلاميين، حيث يجاهر وعلى الدوام بأنه حركة إسلامية، مثلما جاء في لقائه المسرب مع الأطباء بشأن الاحتجاجات، كما أنه رفض ذات مرة تصنيف حماس والإخوان كحركتين إرهابيتين، وهدف هذه الدول أن يقدم الرئيس على إقالته.

سادساً : شعر جهاز الأمن أن القصد من خبر قناة الجزيرة الوقيعة بين مديرهم ورئيس الجمهورية، وإن شئنا الدقه استشعر قوش نفسه ذلك، ولذلك ختم جهاز الأمن بعبارة (لن تفلح مثل هذه التسريبات المتكررة في شق صف القيادة في بلادنا أو إثنائها عن واجباتها الوطنية). وذلك أن قوش أقيل من منصبه الحالي في أغسطس 2009م، وعاد لموقعه في فبراير 2018م وجرت مياة كثيرة تحت الجسر وتغير الشخوص في الدائرة الضيقة حول الرئيس، بالتالي سيحسب صلاح ألف حساب، لكل خطوة يخطوها.

سابعاً: لا اتفق مع الإشارة التي جاءت في بيان الأمن أن خبر الجزيرة يأتي في إطار حملة الشائعات والأكاذيب التي تتعرض لها البلاد، بل هو يأتي في إطار حملة يتعرض لها قوش شخصياً، حيث سبق لجهة ما أن تجرأت وزعمت أنه استقال من منصبه، وكان ذلك في أواخر نوفمبر من العام الماضي، حتى أن مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن اضطر لنفي البيان عبر (فيسبوك) لضمان سرعة انتشار النفي، ولم ينتظر صدور الصحف في اليوم التالي.

ثامناً: الفقرة أعلاه تقودنا لطرح سؤال هل لقوش خصوم؟، من المؤكد طالما هو يتبؤا منصباً بهذه الدرجة من الحساسية فإن له خصوماً في مقدمتهم الحركات المسلحة وتحديداً حركة عبد الواحد التي اتهمها بالوقوف وراء عمليات التخريب التي صاحبت الاحتجاجات، وربما له خصوم بالمعارضة نتيجة لترسبات أبان حقبته الأولي بالجهاز.

تاسعاً: المؤكد لقوش منافسين، من مصلحتهم حرقه سياسياً، بالاعلان عن موالاته للكيان الصهيوني، ومعلوم موقف السودانيين بشكل عام من إسرائيل، إذ أن التقارب معها (يخربش الوجدان السوداني)، ومنافسو قوش الذين أقصدهم قيادات بالوطني تمني نفسها بخلافة البشير، خاصة مع أحاديث تروج عدم نية الرئيس الترشح مستقبلاً، ويعد قوش من أبرز الأسماء التي يمكن أن تخلف الرئيس.

عاشراً: من المرجح أن هناك (غيرة سياسية) – إذا جاز التعبير – من قوش، فهو يتعامل بطريقة منفتحة، فيها قدر كبير من الشفافية، في ولايته الجديدة على الأمن برزت بشكل جلي عندما عقد مؤتمراً صحفياً عن الاحتجاجات وكشف صراحة عن قصور حكومي، وتحدث بصراحة زائدة معلناً أن قواته لم تستخدم الرصاص.

ومهما يكن من أمر فان خبر الجزيرة سيكون له مابعده في تطورات الأوضاع.

تقرير : أسامه عبد الماجد

الخرطوم (صحيفة آخر لحصة)