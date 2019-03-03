توقيف (7) متهمين بانتحال صفة أعضاء شركة دولية

أوقفت شرطة جنايات الخرطوم (4) شاب و(3) فتيات رهن التحقيق بتهمة انتحال الشخصية تحت المادة (93)، بعد أن تم القبض عليهم منتحلين شخصية أعضاء من شركة دولية تقوم بمنح عقارات وسيارات بنصف القيمة، حيث استطاعوا الاحتيال على مواطن، وأخذوا منه مبلغ (360) الف مجزأة، وكانوا في كل مرة يأخذون منه مبلغ معين، بجانب أخذهم لبعض المستندات وصورة من الرقم الوطني والبطاقة القومية والجواز، وطلبوا منه الحضور بعد أسبوع واستلام العقار والسيارة، وبعد مرور أسبوع حاول الاتصال بهم إلا أنه في كل عملية اتصال يجد هواتفهم مغلقة، مما أجبره على التوجه إلى قسم الشرطة وإخبارهم بما حدث، حيث أسرعت الشرطة في تحرياتها وأوقفت المتهمين، وأحضرتهم إلى قسم الشرطة، ودونت بلاغاً في مواجهتهم بحسب صحيفة آخر لحظة تحت المادة (93) من القانون الجنائي انتحال الشخصية، ومازالت التحريات مستمرة بعد أن أنكر المتهمون علاقتهم بالشاكي، حيث طلب من الشاكي إحضار الشهود لإكمال التحريات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)