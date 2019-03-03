المريخ يُبكي الأمل برباعية في الدوري الممتاز

حقق المريخ الخرطوم الفوز على الأمل عطبرة بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”الأحد” في بطولة الدوري الممتاز لمرحلة المجموعات.
وأحرز أهداف”الأحمر” كلاً من خالد النعسان”هدفين”، والتش، ومحمد داؤود.ورفع المريخ رصيده إلى” 30″ في صدارة المجموعة الأولى، فيما بقي الأمل في “17” نقطة
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