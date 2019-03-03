موجز "السودان 365".. مغازلة من "البشير" للشباب

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

مصر تعلن زيادة المنح الدراسية للسودانيين

أعلن السفير المصري لدى السودان؛ حسام عيسى عن إتفاق وزارة التعليم العالي بمصر وشيخ الأزهر على زيادة المنح الدراسية التي تقدمها الجامعات المصرية للطلاب السودانيين، مؤكداً إلتزامهم بإستفادة أكبر عدد من الطلاب من المنح المصرية.

وقال السفير عيسى في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن مصر في انتظار السودان لتحديد العدد الذي يريده؛ وأضاف أنه حصل على التزام من شيخ الأزهر بزيادة المنح لطلاب السودان.

وأكد عيسى ان العدد الذي يطلبه السودان في جامعة الأزهرهي مجابة وبدون سقف في كافة التخصصات.

وأشار السفير المصري أن القاهرة قدمت العام السابق 100 منحة للسودانيين بجميع الجامعات المصرية؛ كاشفاً عن لقائه بعدد من المسؤولين بوزارة التعليم العالي بمصر والذين تم الاتفاق معهم على زيادة المنح الدراسية للسودان.

إحباط تهريب مُهاجرين من السودان إلى ليبيا

أعلنت شعبة استخبارات الفرقة السادسة مشاة في السودان أنها تمكنت من ضبط عصابة إجرامية كانت تُخطط لتهريب عشرات المهاجرين غير القانونيين من السودان إلى ليبيا.

وكانت العصابة الإجرامية المُكونة من 5 عناصر بصدد تهريب 39 مُهاجرا غير قانوني على متن مركبتين آليتين عبر الحدود مع ليبيا قبل أن يتم إلقاء القبض عليها في منطقة جبل عيسى.

يُشار إلى أن العصابة الإجرامية المضبوطة تمتهن استدراجَ الشباب وتشجيعهم على الموافقَة على تهريبهم إلى ليبيا بدافع ترحيلهم إلى أوروبا بعد ذلك.

ومن جهة أخرى، أكدت قوات الجيش الوطني التي أعلنت سيطرتها مؤخراً على كامل الحدود الجنوبية لليبيا أنها ستعمل على قطع طريق العصابات الإجرامية ومُهربي البشر الذين ينشطون بشكل مُكثف بالمنطقة.

الفريق بخيت يتسلم مهامه رسميا والياً للنيل الابيض

تسلم الفريق احمد خميس بخيت يوم الاحد رسمياً مهامه والياً لولاية النيل الابيض من الوالي السابق للولاية، الدكتور ابوالقاسم الامين بركة، وذلك بحضور رئيس المجلس التشريعي اسماعيل نواي، والامين العام لحكومة الولاية معروف عثمان.

كما حظي بخيت بإستقبال حافل لدي دخوله حدود النيل الابيض من قبل المستويين الرسمي والشعبي بدءا من مدينة القطينة، الدويم ، الكوة وحتي مدينة ربك.

هذا وقد واصطف المواطنون علي طول الطريق المؤدي لامانة الحكومة بربك مرحبين بالوالي الجديد ومؤيدين لقرارات رئيس الجمهورية وعقب الاستقبال تسلم الفريق احمد خميس بخيت والي النيل الابيض مهامه رسمياً من الدكتور ابوالقاسم الامين بركة والي النيل الابيض السابق.

السودان يشارك في مؤتمر بالإمارات.. ماذا تم فيه؟

شارك السودان في الدورة الـ(46) لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بدولة الإمارات.

واستعرض وكيل وزارة الخارجية السفير بدرالدين محمد عبد الله تطورات الأوضاع الراهنة بالبلاد وجهود السودان في تحقيق السلام بدولة الجنوب وإفريقيا الوسطى، داعياً إلى دعم خطوات السودان في تلك المجالات بجانب تقديم العون الإنساني.

نائب الرئيس يطلع على خطط وبرامج الشمالية

إطلع نائب رئيس الجمهورية دكتور عثمان محمد يوسف كبر على مجمل الأوضاع بالولاية الشمالية ، وعلى خطط وبرامج الولاية للمرحلة المقبلة، بجانب الترتيبات الجارية لانجاح موسم الحصاد ،وتوفير مدخلات الانتاج للموسم الشتوي .

وأوضح والي الولاية الشمالية اللواء أمن محمد ادم النقي في تصريح صحفي، عقب لقائه نائب رئيس الجمهورية، يومالسبت، أن الولاية شرعت في وضع خطة لتوفير الاحتياجات الاساسية والضرورية وتخفيف اعباء المعيشة على المواطنين.

وقال الوالي إنه إطلع نائب رئيس الجمهورية عن الترتيبات التي تمت لانجاح العام الدراسي وتأمين امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام .

كيف غازل "البشير" الشباب؟

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، عن افتتاح مدينة السودان الرياضية وهى متكاملة بكل بنياتها الأساسية بعد ثلاثة أشهر.

وأكد أن العام 2019 سيكون عاما للشباب عبر تأهيل المراكز والمؤسسات بكل ولايات السودان لاستيعاب كافة المناشط الشبابية.

ووجه البشير بإعداد المنتخب السوداني لكرة القدم للتأهيل إلى مونديال كأس العام في قطر 2022، قائلاً “المهة صعبة لكنها ليس مستحيلة”

وتعهد البشير لدى تفقده اليوم (الأحد) مدينة السودان الرياضية، بتهيئة المناخ المناسب لممارسة كافة ضروب الرياضة ورعايتها ودعم الفرق السودانية الممثلة للسودان فى المنافسات الخارجية.

ووجه الرئيس البشير الاتحادات الرياضية بمتابعة كافة المناشط وتلمس العقبات التي تواجهها عبر خطط وبرامج حتي يكون السودان رائدا فيها.

وقال إن السودان بامكاناته وكوادره الرياضية يستحق أن يكون له فريقا منافسا في منافسات كأس العالم 2022 م.