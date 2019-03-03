وأوضح محامي نادي الأسير الفلسطيني محمود الحلبي -في تصريح اليوم الأحد- أن من بين الأوامر الصادرة أمرًا لمدة أربعة شهور صدر بحق الأسيرة فداء دعمس (24 عامًا) من الخليل، والمعتقلة منذ تاريخ 29 مايو 2018، بذريعة التحريض، علمًا بأنها تعرضت للاعتداء عليها بالضرب خلال عملية اعتقالها، مضيفًا أن من بين الأوامر الصادرة 37 أمرًا صدرت بحق أسرى اُعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.
والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناءً على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلى يصدر 87 أمر اعتقال إدارى بحق أسرى فلسطينيين فى فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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