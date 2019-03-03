السيتي يمنح جوارديولا 350 مليون إسترليني للصفقات الجديدة

حددت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي الميزانية والتي ستقوم بصرفها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للتعاقد مع الصفقات المطلوبة. وذكرت صحيفة دايلي ستار الإنجليزية أن الإماراتي خلدون المبارك مالك مانشستر سيتي حدد 350 مليون جنيه إسترليني بين أيدي المدرب الإسباني بيب جوارديولا للتعاقد مع الصفقات والتي يحتاجها في الميركاتو الصيفي. وذُكر أن مانشستر سيتي يفكر في ضم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي والفرنسي تانجاي ندومبيلي لاعب وسط نادي ليون الفرنسي. وتُوج نادي مانشستر سيتي مؤخرًا بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين على حساب تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية.

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