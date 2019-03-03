الشرطة الجزائرية تمنع وصول الطلبة المحتجين إلى مقر المجلس الدستوري

كشفت وكالات أنباء عديدة عن نشوب مواجهات جديدة بين الشرطة ومحتجين في الجزائر، قبيل التقدم بملف ترشح الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة بأوراق ترشحه للرئاسة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مراسلها أن الشرطة تصدت إلى مظاهرات قام بها طلبة ضد ترشح بوتفليقة. وقالت الوكالة إن الشرطة منعت وصول الطلبة المحتجين ضد ترشح بوتفليقة لفترة ولاية خامسة إلى مقر المجلس الدستوري بالعاصمة، حيث يقدم مرشحو الرئاسة أوراق ترشحهم. ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان القول إن مئات الطلاب احتشدوا داخل الحرم الجامعي قرب المجلس الدستوري ورددوا هتافات تقول "لا للعهدة الخامسة". كما نظمت احتجاجات كذلك في كليات أخرى بالجزائر العاصمة وفي مدن أخرى مثل وهران في غرب البلاد، ولفتت الوكالة إلى وجود أمني مكثف حول المجلس الدستوري.

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