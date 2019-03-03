وزير المالية: الاجراءات الاقتصادية أدت الى انخفاض الدولار

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني؛ مصطفي حولي؛ أن الاجراءات الإقتصادية الأخيرة أدت الى انخفاض الدولار؛ داعيا الجمارك الى زيادة الايرادات وتشجيع الصادرات والورادات ومنع التهريب.جاء ذلك لدي لقائه اليوم الاحد؛ اللواء د.بشير الطاهر بشير؛ رئيس هئية الجمارك السودانية؛ بحضور وكيل وزارة المالية؛ عمر فرج الله دفع الله.

ومن جانبه قال الطاهر؛ أن الجمارك ترفد وزارة المالية بنسبة كبيرة من الايرادات؛ وقال ان تخفيض الدولار الجمركي من 18% الي 15% أحدث تفاؤل وسط المجتمع السوداني.

واضاف أن الجمارك تساهم في خفض التضخم وتثبيت الاسعار وخلق الاستقرار الاقتصادي؛ كما تقدم المزيد من التسهيلات والاجراءات السهلة لكل الموردين والمتعاملين لانسياب التجارة وتوفير احتياجات المواطن.

وقال الطاهر إن من أهم واجبات الجمارك تشجيع الانتاج المحلي وحماية الصناعة المحلية مقابل تخفيض الواردات واحلالها بالصناعات المحلية والصادرات.

وأكد ان الجمارك لاتضع رسوم جمركية علي الصادرات معفأة تماماً تشجيعاً للمصدرين؛ واشار الى أن التهريب يمثل تحدي الاكبر للسودان.

وقال رئيس هيئة الجمارك؛ إن الخطة الاستراتيجية تم مناقشتها مع وزير المالية لرفد الجمارك بمعينات العمل دعماً للجمارك لايقاف وقفل الحدود امام التهريب والمهربين للسلع السودانية لدول الجوار.

