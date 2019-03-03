أمن الجزائر يستخدم خراطيم المياه لتفريق تظاهرات طلابية

واستخدامت القوات خراطيم المياه لتفريق تظاهرات طلابية في العاصمة.
وتظاهر مئات الطلاب في عدد من الجامعات الجزائرية ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، فيما انتشرت قوات الأمن حول المجلس الدستوري، حيث من المقرر أن يقدم المترشحين أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية.
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