أمن الجزائر يستخدم خراطيم المياه لتفريق تظاهرات طلابية

أغلقت قوات الدرك التابعة للجيش الجزائري، اليوم الأحد، الطريق المؤدي للمطار شرقي العاصمة، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية". واستخدامت القوات خراطيم المياه لتفريق تظاهرات طلابية في العاصمة. وتظاهر مئات الطلاب في عدد من الجامعات الجزائرية ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، فيما انتشرت قوات الأمن حول المجلس الدستوري، حيث من المقرر أن يقدم المترشحين أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية.



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