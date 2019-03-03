الخارجية تشيد بمناقشة مجلس الأمن لإتفاق سلام أفريقيا الوسطى

واشار السفير محمد يوسف مدير إدارة أفريقيا الوسطي بوزارة الخارجية في تصريح لــ(smc) إلى وجود تطورات علي مستوي المجتمع الدولي بشأن إتفاقية سلام أفريقيا الوسطي، حول كيفية دعم الإتفاقية من الناحية المادية والفنية بجانب الدعم الدبلوماسي والسياسي، مؤكداً إن السودان قام بما يليه من واجبات تجاه تحقيق الأمن والإستقرار بأفريقيا الوسطي .
وفي سياق متصل كشف السفير محمد يوسف، عن ترتيبات لإنعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان وأفريقيا الوسطي قريبا، مبيناً إن اجتماع اللجنة الوزارية سيناقش العديد من القضايا المشتركة بالحدود خاصة مكافحة تهريب البشر و قضايا اللاجئين والنازحين والحد من دخول الأسلحة وفتح الممرات للتجارة.
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