ايفرتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يبحث عن هدف تأخر 50 يوما

يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول لكسر صيامه التهديفي خارج ملعب "أنفيلد"، عندما ليفربول ضيفاً على إيفرتون في السادسة والربع مساء اليوم بملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

ولم يتمكن محمد صلاح من التسجيل خارج ملعب "أنفيلد" بمسابقة الدوري الإنجليزي، عندما أحرز هدف فوز ليفربول على برايتون دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم 12 يناير الماضي.

وغاب محمد صلاح عن التسجيل في مباراتي ليفربول ضد وست هام ومانشستر يونايتد بملعبي "لندن الأولمبي"، و"أولد ترافورد".

ويأمل محمد صلاح في استعادة ذاكرة التهديف بمباراة ليفربول وإيفرتون اليوم للحفاظ على آماله في حصد جائزة هداف الدوري الانجليزي للموسم الثاني على التوالي، على الرغم من صيامه عن التهديف لمدة 180 دقيقة ضد مانشستر يونايتد وواتفورد.

ويحتل محمد صلاح حالياً المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 17 هدفاً، خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي بفارق هدف وحيد.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة بعد فوزه على بورنموث بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة ذاتها، بينما يحتل ليفربول المركز الثانى برصيد 69 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز العاشر برصيد 36 نقطة.