مصر تعلن زيادة المنح الدراسية للسودانيين

وقال السفير عيسى في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن مصر في انتظار السودان لتحديد العدد الذي يريده؛ وأضاف أنه حصل على التزام من شيخ الأزهر بزيادة المنح لطلاب السودان.
وأكد عيسى ان العدد الذي يطلبه السودان في جامعة الأزهرهي مجابة وبدون سقف في كافة التخصصات.
وأشار السفير المصري أن القاهرة قدمت العام السابق 100 منحة للسودانيين بجميع الجامعات المصرية؛ كاشفاً عن لقائه بعدد من المسؤولين بوزارة التعليم العالي بمصر والذين تم الاتفاق معهم على زيادة المنح الدراسية للسودان.
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