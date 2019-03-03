مصر تعلن زيادة المنح الدراسية للسودانيين

أعلن السفير المصري لدى السودان؛ حسام عيسى عن إتفاق وزارة التعليم العالي بمصر وشيخ الأزهر على زيادة المنح الدراسية التي تقدمها الجامعات المصرية للطلاب السودانيين، مؤكداً إلتزامهم بإستفادة أكبر عدد من الطلاب من المنح المصرية.

وقال السفير عيسى في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن مصر في انتظار السودان لتحديد العدد الذي يريده؛ وأضاف أنه حصل على التزام من شيخ الأزهر بزيادة المنح لطلاب السودان.

وأكد عيسى ان العدد الذي يطلبه السودان في جامعة الأزهرهي مجابة وبدون سقف في كافة التخصصات.

وأشار السفير المصري أن القاهرة قدمت العام السابق 100 منحة للسودانيين بجميع الجامعات المصرية؛ كاشفاً عن لقائه بعدد من المسؤولين بوزارة التعليم العالي بمصر والذين تم الاتفاق معهم على زيادة المنح الدراسية للسودان.

