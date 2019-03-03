إيفانكا ترامب: تكشف عن اصعب وظيفة في العالم لا تريد ان تكون فيها !!

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الخليج 365:
كانت إيفانكا ترامب من بين المتحدثين في حفل عشاء اجتمع فيه أبرز صحفيي واشنطن الأمريكية
ونقلت صحيفة أمريكية، أن إيفانكا قامت بالمزاح خلال العشاء قائلة: أصعب وظيفة في العالم هي أن تكون ابنة ترامب، كما قالت أنها تعرضت لانتقادات كثيرة كونها تطالب الآخرين بالعمل نظرا لوضعها الحالي.
يذكر أن العشاء يعد من التقاليد الأمريكية السنوية وأقيم للمرة 134 يتبادل خلاله السياسيون والصحفيون الآراء حول الأحوال السياسية في البلاد.
ثم حضرت إيفانكا ترامب العشاء مع زوجها مستشار الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر.
في سياق آخر، نشرت إيفانكا صورة مع مكنسة كهربائية، أثارت الجدل، وعلقت إيفانكا ترامب على الصورة عبر حسابها: يمكن أن تختار النساء خذل بعضهن البعض أو أن ينهضن ببعضهن البعض. أما أنا، فأختار الثانية.
سبوتنيك
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